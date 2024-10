Setkání generací. 1733 zápasů vs 19. Eliáš: Kulich koukal jako na blázna

NHL v Praze? To nebyla jenom prvotřídní podívaná na ledě. Ale i v zákulisí. K jednomu zajímavému setkání došlo i po sobotním zápase mezi New Jersey a Buffalem v útrobách O2 areny. Ve stylu: profesoři a žáci aneb legendy a budoucnost. Na jedné straně Václav Varaďa a Patrik Eliáš, kteří dohromady v NHL odehráli 1733 zápasů, a s nimi Jiří Kulich (20) a Lukáš Rousek (25). Ti jich zatím odehráli jenom 19. Dva si připsal Kulich, ten druhý odehrál právě v sobotu. A šel na slavnostní buly, které vhazoval právě Eliáš.

Z hlediště to vypadalo, že Kulich pořádně neví, co v tu chvíli má dělat. Že volba padla na něj, aby šel jako jediný český zástupce v akci na vhazování. „Bylo to krásný. Jsem rád, že mě Rasmus (Dahlin) jako kapitán poslal na led, a mohl jsem být součástí takové slávy,“ vykládal potom útočník Sabres.

Jenže naživo vypadal lehce zmatený. „Vůbec nevím, jestli poznal, kdo jsem. Jenom tak koukal… Možná to ani nevěděl,“ usmíval se Eliáš, druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL. Když se s Kulichem potkali po zápase, mladík z Buffala se omlouval. „Já byl celej zaskočenej z toho,“ pousmál se. V tom hluku nejspíš neslyšel, že na buly má jít zrovna on.

„Už při rozcvičce jsem se ho zeptal, jestli bude hrát. Říkal, že jo, ale koukal na mě jako na blázna, na co se tam ptám,“ smál se legendární útočník, jenž potom svému nástupci v NHL popřál hodně štěstí. „Do celé kariéry, protože ji určitě bude mít dlouhou,“ popsal krátkou konverzaci v rámci úvodního ceremoniálu. Potom si Kulich podal ruku se švýcarským útočníkem Nico Hischierem, kapitánem Devils. Tomu je pětadvacet, ale už je nepostradatelnou osobností New Jersey.

Mladíci v Buffalu teprve na větší vytížení čekají. Rousek, jemuž je pětadvacet jako Hischierovi, na ledě O2 areny nedostal žádnou šanci. Zatím v NHL zasáhl do 17 zápasů. „Ale věřím, že má pevnou vůli a o svojí šanci se tam ještě porve,“ říká jeho otec Martin, sám někdejší útočník.

Rousek s Kulichem si s legendami Eliášem a Varaďou pár minut povídali. Po chvíli kolem prošel i Martin Brodeur, jeden z nejlepších brankářů v historii. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu s New Jersey. Vřele se pozdravil nejenom s někdejším spoluhráčem Eliášem, ale i s jeho manželkou Petrou. I z toho bylo cítit, jak nesmazatelnou stopu zanechal český útočník v klubu.

Nechyběl ani Varaďa, jenž díky svému buldočímu stylu odváděl cenné služby Buffalu. Za Sabres odehrál celkem 376 zápasů, ve kterých posbíral 144 bodů (46+98). V týmu nebyl od produktivity, ale hlavně od poctivé práce, která především soupeře pořádně bolela.

„No jasně že mám krásné vzpomínky,“ řekl krátce reportérovi iSportu, když se před kabinou zdravil se známými z NHL. Z většího rozhovoru se ale omluvil. Té pozornosti v poslední době díky soudním tahanicím s extraligovými Pardubicemi má až dost… „Takže radši budu trochu v ústraní,“ prohodil, než se dal do řeči s velkým kamarádem Eliášem a parťáky ze Sabres – Kulichem a Rouskem. Druhý jmenovaný se krátce po návratu do zámoří dozvěděl, že byl umístěný na listinu volných hráčů. Což znamená, že pokud si ho nevybere nikdo z ostatních klubů, zamíří na farmu.

