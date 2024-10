NHL ONLINE: Ivanův debut proti Hertlovi. Chytil do akce. Chytá Vladař

Nová sezona NHL nabízí při svém rozjezdu pět zápasů, které jsou bezpochyby atraktivní i pro české fanoušky. Velký večer prožívá útočník Ivan Ivan, jenž by si za Colorado na ledě Las Vegas a proti Tomáši Hertlovi měl připsat premiéru v nejlepší hokejové soutěži světa. V dresu Toronta nastupuje mistr světa David Kämpf do duelu s Montrealem. Filip Chytil, který je již zcela fit, startuje s New York Rangers v Pittsburghu. Daniel Vladař střeží branku Calgary v souboji s Vancouverem, ze který hraje bek Filip Hronek. Za Flames jde do akce také obr Adam Klapka. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.