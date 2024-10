Nový parťák Pastrňáka se Zachou už řádí. Je zábava s nimi hrát, říká Švéd

Za Boston válí nová posila. Elias Lindholm podle očekávání zaujal místo prvního centra, kde Bruins po konci Patrice Bergerona a Davida Krejčího strádali. A tříbodovým večerem při výhře nad Montrealem (6:4) naznačil, že by souhra s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v prvním útoku mohla fungovat. „Zatím je to dobré. Je zábava s nimi hrát, skvěle si rozumí, dávají góly,“ hodnotil po zápase švédský centr.

Druhý zápas v sezoně, druhá desetigólová show. Tentokrát už se Boston, který se poprvé v sezoně mohl opřít o navrátilce Jeremyho Swaymana, radoval z výhry. Týmová jednička v létě licitovala o nové smlouvě, kontrakt Američan podepsal až na konci minulého týdne. A to pořádný, meziročně si polepšil o necelých pět milionů. Příštích osm let bude pobírat 8,250 milionu dolarů za sezonu (zhruba 190 milionů korun).

Ani on ale nezabránil čtyřem inkasovaným gólům. „Musíme se zlepšit, lépe napadat a kontrolovat hru. To se nám ke konci nedařilo,“ věděl trenér Bruins Jim Montgomery. Start do utkání si ale pochvaloval. Po první dvacetiminutovce šel jeho tým do šaten za stavu 3:2, na němž měl velkou zásluhu Elias Lindholm. Letní posila přidala po asistenci i první gól v černožlutém dresu.

Švéd tečoval střílený pas Charlieho McAvoye a i díky cloně Pavla Zachy před bránou Canadiens otočil průběh duelu. Šikovnou tečí se navíc mezi střelce mohl zapsat už po dvou minutách, branku mu však vzala trenérská výzva soupeře.

Jak klape souhra s Pastrňákem a Zachou?

Ve druhé části Bruins vedení zvyšovali, kouč Montgomery se dočkal i momentu, který si od první útočné formace slibuje. Lindholm vybojoval kotouč na mantinelu, posunul ho Zachovi, jenž neomylně vyzval mezi kruhy Davida Pastrňáka ke skórování. „Oni si fakt skvěle rozumí, výborně bruslí a hlavně dávají góly,“ hodnotil Švéd souhru českých reprezentantů a čerstvých mistrů světa. „A Pasta je jeden z nejlepších hráčů v lize, má fakt tvrdou střelu,“ dodal s obdivem.

A jak funguje Lindholmova chemie s českými křídly? „Zatím je to dobré, samozřejmě jsou věci, které mohou být lepší, ale hráli jsem spolu teprve nějaké čtyři zápasy. Myslím, že jsem strávili hodně času v útočném pásmu, je zábava s nimi hrát,“ hodnotil Lindholm.

Zejména souhra před Pastrňákovou brankou kouče domácích potěšila: „Tohle od něj (Lindholma) chceme, dostává se do své hry, nohy mu začínají jezdit. Dnes už vyhrával více soubojů, potřebujeme, aby takto vytvářel Pastrňákovi se Zachou prostor a čas ke kombinaci. Celkově fungovali dobře, na přesilovce i při vyrovnaném počtu hráčů.“

Zářila čtvrtá formace

Poloviční podíl na konečném výsledku ale měla čtvrtá formace. Ta se postarala o rovnou půlku z šesti bostonských tref. „Byli neuvěřitelní, je fakt těžké proti nim hrát. Góly si zasloužili, dnes to byla jednoznačně naše nejlepší formace,“ smekl Lindholm.

Zářili především dva novicové v dresu Bruins - Mark Kastelic a Cole Koepke. První jmenovaný se v TD Garden uvedl dvěma góly, druhý zase brankou a dvěma asistencemi. Třetí do party, třiadvacetiletý John Beecher, si připsal bod za jednu gólovou přihrávku.

I přes některá pozitiva se ale Boston musí zlepšovat, především v kontrole zápasu. „Na konci jsme byli zbytečně zalezlí, to se nesmí stávat,“ byl si vědom Lindholm. „Ale rozhodně máme na čem stavět,“ završil na pozápasové tiskové konferenci trenér Montgomery.

