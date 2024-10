Krejčí: Nebudu překvapený, pokud Pasta neudělá 100 bodů, protože…

S šampionem Stanley Cupu a legendou Boston Bruins Davidem Krejčím probereme pečlivě a do detailů zákulisí renomovaného týmu se samozřejmým důrazem na Davida Pastrňáka . Posvítíme si i na další české hráče v elitní světové lize, jako jsou Martin Nečas , Filip Chytil , Jakub Lauko, Jiří Kulich nebo Adam Klapka.

Co dnes dělá jeden z nejkreativnějších hokejistů, kteří se kdy narodili v Česku? David Krejčí se těší, až jednou se naplno znovu pustí do hokeje, ale zatím nikam nespěchá, na ideální nabídku si počká ve svém sídle v Jižní Karolině v USA.

Právě odtud otevřeně okomentoval českou scénu v NHL s důrazem na dění v Bostonu, kde jsou doma Pavel Zacha a David Pastrňák. Co očekává od druhého jmenovaného? V kostce řečeno: góly a body nejsou pro Pastu v nové sezoně až tak zásadní. Téma odstartovaného ročníku je úplně jiné: Stanley Cup. „Myslím, že 50 gólů a 100 bodů by vyměnil za týmový úspěch. Nebyl bych překvapený, pokud je nedá, protože bude dělat víc věcí pro úspěch týmu. Jediné, na čem mu záleží, je Stanley Cup,“ tvrdí přesvědčivě držitel Poháru z roku 2011.

Zároveň Krejčí tuší, že jde patrně o poslední šanci takto poskládaného týmu. Pokud se Bruins nepodaří tažení dotáhnout do cíle, tak.. „Když to letos nevyjde, pak ten tým budou muset obnovit. Marchand už je taky starší. Pasta do toho dá všechno, co má, aby Stanley Cup vyhrál,“ nepochybuje.

A kdo je po Davidu Krejčím v Zimáku na forhontu příště? Příště se můžete těšit na nového kapitána Anaheimu Radka Gudase .