Vránova pohádka: střela a gól. Hrát v téhle stodole je úžasné, smál se

Jakub Vrána nastoupil za Capitals v NHL po víc než třech letech, poprvé od 9. dubna 2021. V úvodním zápase sezony proti New Jersey ještě nehrál. V obnovené premiéře se při svém druhém střídání uvedl gólem. Padl z jeho první a jediné střely. Jestli se něco dá nazvat pohádkou, tady ji máte. „Skvělý pocit. Parádní den. Je úžasné hrát zase v téhle stodole,“ zářil 28letý útočník.

„Musím složit velkou poklonu Mangovi. Výborně forčekoval, vyhrál souboj o puk. Když jsem viděl, že ho má na hokejce, snažil jsem se uvolnit. Bavili jsme se o tom už před zápasem. Načasoval přihrávku výborně. Jsem rád, že to vyšlo. A že to tam padlo,“ lebedil si Vrána.

Jako volný hráč uspěl na zkoušce v kempu Capitals. Podepsal s klubem roční smlouvu za ligové minimum 775 tisíc dolarů (asi 18 milionů korun). Poprvé v sezoně dostal důvěru. Proti Golden Knights střídal ve třetí lajně s Mangiapanem a Hendrixem Lapierrem. Na ledě strávil necelých devět minut (8:46), nejmíň ze všech hráčů Washingtonu. Na přesilovce se mihl na dvanáct sekund. Ale odšpuntoval skóre prvním zásahem.

Adina Hilla mezi tyčemi Vegas překonal v čase 6:02. Pro tohle ho Capitals podepsali. Vrána zažil těžké časy. Během působení v Detroitu nastoupil do asistenčního programu NHLPA, další štaci v St. Louis strávil hlavně v AHL, kde hrál víc. Ve Washingtonu mu však věřili. Sám nechtěl nikdy odejít, patří sem. Miluje střílet góly. Předvedl, že nic nezapomněl. Za tohle ho budou milovat.

„Dal zásadní gól,“ ocenil Vránovu trefu hlavní kouč Spencer Carbery. „Máme sice sebevědomý tým, ale nastoupili jsme proti těžkému soupeři a chtěli si odškrtnout úvodní výhru v ročníku, čekají nás tři utkání doma za sebou. V takovém rozpoložení potřebujeme získat psychicky navrch, nabrat pozitivní energii. Přesně tohle jsme první brankou získali.“

Poslední gól za Capitals dal před covidem

Vrána s Washingtonem v roce 2018 získal Stanley Cup. V domovské Capital One Areně skóroval naposledy v únoru 2020, ještě před covidem. „Už to pár let bude. Kolik? Čtyři a půl? To už je pořádná doba. Čas letí. Je úžasné, že jsem vedle gólu zažil taky vítězství a mohli jsme s kluky po zápase slavit,“ culil se před novináři.

Získat kontrakt byla prvotní věc a předpoklad návratu. O své roli mluvil s trenérem, ten mu jasně sdělil, co od něj chce. „Washington minulou sezonu trochu postrádal góly. Myslím, že v tomhle můžu týmu pomoct a přispět. Dokážu i připravit šance. Musím ale zůstat trpělivý. Chtěl jsem smlouvu, mám ji. Nečekám, že šance přijde hned. Jestli to bude první zápas, jestli třetí zápas, to nevím,“ řekl ještě před startem ročníku v rozhovoru pro deník Sport.

V předpovědi se trefil doprostřed. První duel Capitals prohráli s New Jersey 3:5. Trenér Carbery promíchal složení útoků, jako zdravý náhradník zůstal mimo sestavu Sonny Milano a kouč nasadil Vránu. Jeho comeback v místních médiích zastínil jen přesun kapitána Alexandra Ovečkina z levého na pravé křídlo a dvě asistence, jimiž se dostal v kariéře na číslo 700.

Brankář Logan Thompson zase zvládl premiéru za Capitals proti Vegas, odkud ho koncem června vyměnili za dvě volby v draftu. Proti bývalému celku obstál, chytil 24 střel. Ale byl to Vrána, kdo domácí tým nastartoval. Kouč uznale mluvil i o jeho rychlosti a střeleckém nadání.

„Vdechnul život fanouškům, týmu. Viděli jsme to jak z reakcí tribun, tak kluků na střídačce. Celou akcí s výborným forčekinkem a následným gólem jsme si nastavili laťku pro zbytek večera,“ pravil kouč Washingtonu.