Nečas: Chci překonat své maximum, myslím i na OH. Vrána? Pořád výborný

Rád by překonal osobní maximum 71 bodů, jehož dosáhl v předminulé sezoně. Martin Nečas se soustředí na další ročník, v němž kvůli odkladu stihl s Hurricanes zatím jen dva zápasy. „Chci bojovat o Stanley Cup,“ prohlásil navzdory předpovědím, jež Canes nepasují mezi favority.

Tým má nového generálního manažera, opustilo ho několik důležitých hráčů. Carolina podle prognóz už nepatří mezi favority. Jak mužstvo vidíte?

„Hodně kluků odešlo, hodně přišlo. Nevypadáme úplně tak silní jako v předchozích letech. Ale pořád myslím, že přišli dobří hráči a ti, co zůstali, budou lepší, než byli předtím. Věřím, že jsme pořád dobří. Hlavně musíme s Canes chytnout začátek.“

Poslední sezonu jste končil ziskem světového zlata v Praze v parádní formě. Jak se cítíte teď po prvních dvou zápasech?

„Docela fajn. Šancí bylo dost, zatím nedáváme moc góly. Musíme si pomoct přesilovkami, které nebyly ideální. Jinak já se cítím dobře, kemp jsem měl dobrý, takže teď to chce jenom potvrdit.“

V létě jste se netajil, že byste chtěl významnější pozici v týmu. Jak vnímáte svou pozici po přípravě a startu NHL?

„Určitě je to lepší. Jsem ofenzivní hráč a i na přesilovce je rozdíl, jestli člověk hraje první nebo druhou. To je jedna z věcí, pak záleží samozřejmě na mně, jak budu dobrý. Jsem zatím spokojený s prostorem a rolí, všechno je fajn. Teď záleží jen na nás, abychom předvedli všem, co o nás pochybují, že na to pořád máme.“

Probíral jste s koučem Rodem Brind´Amourem, jak bude sezona probíhat?

„Mluvili jsme spolu. Oba víme, že budu víc vytěžovaný, protože odešli někteří klíčoví hráči, co hráli první lajny. Prostor, ale i tlak bude mnohem větší. Jsem za to jenom rád.“

Změnil se vztah Caroliny k vám nebo váš ke klubu? Zlepšila se atmosféra tím, že jste se díky podpisu mohl vrátit tam, kde jste celou dobu působil?

„Určitě. Vždycky když člověk podepíše smlouvu, všechno se vyčistí. Předtím se nevědělo, jak to bude, ale dohodli jsme se. Snažili jsme se pracovat na tom, abychom si vyhověli a do nové sezony bylo všechno co nejlepší. Taky nebýt tady jen na dva roky, ale na delší dobu. Uvidíme, jak to půjde. Já se teď soustředím na tuhle sezonu.“

Co budete po individuální stránce považovat za úspěšný ročník?

„Těžko říct takhle na začátku. Ale rád bych překonal osobní maximum, což bylo 71 bodů. Dostat se přes ně. A pak taky udělat play off a trošku poskočit. Poslední roky jsme si vždycky vedli dobře v základní části a v play off tolik ne.“

Sledujete taky návrat Jakuba Vrány?

„Koukal jsem, že hned v první třetině dával góla. Vránič je super hokejista. Když všechno jde, jak má, na NHL je pořád výborný hráč. Každý o něm ví, jak je rychlý, že umí dát gól. Potřebuje k sobě mít někoho, kdo mu to připraví. A on je přesně ten snajpr, co vstřelí gól z ničeho. Fandím mu, super kluk. Prožívá reset kariéry, který potřebuje. Myslím, že se mu to podaří.“

Za několik měsíců vypukne turnaj NHL 4Nations. Budete se koukat, nebo jako David Pastrňák vůbec ne?

„Nejspíš budeme někde na dovolené. Jestli to tam naladím, tak možná jo. Ale hokeje máme přes sezonu hodně, uvidíme, jak bude čas. Kdyby tam hráli Češi, ze střídačky se moc rád podívám. Takhle sám nevím.“

Jak českou absenci vůbec vnímáte? Je oprávněná?

„Když nepočítám letošní mistrovství světa, které bylo super, tak mezi top čtyřku asi nepatříme. Musíme být objektivní. Finové, Švédi jsou určitě před námi, hlavně pokud jde o počet hráčů v NHL. V tom je to asi správně. Ale nevím, proč ten Turnaj čtyř je. Možná chtěli něco pořádat ještě před olympiádou, která bude další sezonu. A v budoucnu třeba přijde zase World Cup, což by bylo super. Škoda, že nehrajeme, určitě bychom tam byli rádi. Ale zúčastní se čtyři nejlepší týmy, co mohly být. Bohužel, tak to je.“

Za mořem se MS neřeší tolik jako u nás. Jaké jste měl ohlasy?

„Byly super, hlavně od kluků, co znám, kteří jsou v NHL a hráli na šampionátu v Praze. Vím, že všichni byli nadšení. Z atmosféry, kolik chodilo lidí, jak to diváci prožívali, jak o ně bylo postaráno. Turnaj je asi víc sledovaný v Evropě, než tady v Americe.“

Jakmile jste přišel do kempu, byla to už minulost?

„Myslím, že ano. Kdybychom dosáhli týmového úspěchu s Carolinou, asi by to doznívalo jinak. Ale tím, že se šampionát hrál na konci sezony a mezi tím bylo tři, čtyři měsíce volno, už z toho netěžím. Na druhou stranu se mi pořád vrací, jaké byly oslavy, jak skvělé bylo vyhrát mistrovství světa. O to víc budu bojovat, abychom vyhráli Stanley Cup. To je další cíl.“

Po dvou neúčastech NHL pustí hráče na olympiádu v Miláně. Deset let se nekonal turnaj nejlepších proti nejlepším. Pořád je ještě brzy, nicméně, co to pro vás znamená?

„Určitě to mám v hlavě. Od té doby, co NHL účast potvrdila. Ne, že bych o tom přesmýšlel každý den. Ale vím, že příští rok bude olympiáda. Je to událost, která je nejvíc, co se týče nároďáku, kam všichni budou chtít. Ještě je daleko, ale určitě je to sen. Hlavně, ať všichni, co tam mají být, jsou zdraví a můžou si to prožít.“

Prvotní je Stanley Cup. Ovšem kdyby byla možnost, zvažoval byste znovu účast na mistrovství světa i s ohledem na olympiádu?

„Musím říct, že pokaždé, když budu moct na mistrovství jet, tak pojedu. Pokud budu tak nějak v O.K. stavu po play off. Nebo doufám, že po play off. (usměje se) Na šampionát pojedu vždycky, jakmile budu moct. Myslím, že to se neodmítá.“

