Vaněčkův kritický rok, o smlouvu mezi žraloky. Konkurent: Tohle není ideální

K současné smlouvě Vaněček přišel na jiné adrese. Tříletý pakt s ním sepsalo vedení New Jersey, které si do rodáka z Havlíčkova Brodu promítalo představu o budoucí jedničce klubu. Plán neklapl. Po solidní základní části Čech nezvládl loňské play off, kdy v sedmi zápasech prokázal mizernou úspěšnost zákroků 82,5 %. V druhé sezoně u Devils se statisticky propadl, stal se nechtěným.

Od 10. února navíc Vaněček zaparkoval na slepé koleji, což zapříčinilo zranění třísel. Problém měl být původně přitom zcela malicherný. „Mimo hru bude asi den nebo dva,“ pravil při prvním odhadu tehdejší trenér New Jersey Lindy Ruff.

Šeredně se mýlil, jelikož osmadvacetiletý brankář zůstal na marodce až do konce ročníku. V průběhu náročné přestávky, kdy podstoupil i operaci, se mu navíc změnily životní plány. Organizace z Newarku ho poslala přes čtyři časová pásma na opačnou stranu Spojených států. Do San Jose mířil výměnou za brankáře Kaapa Kähkönena spolu s volbou v sedmém kole draftu.

V trápícím se mužstvu z Kalifornie má stále velmi mladý gólman šanci chytit druhý dech. „Celý tréninkový kemp se mu vydařil. V přestávce udělal spoustu práce. Do města přijel dříve, aby se připravil,“ popsal kouč Ryan Warsofsky svěřencův přístup.

Zatímco jiní hráči si užívali kouzlo domoviny, Vaněček dřel v USA už dva měsíce před setkáním s týmem. Na led vyjel v srpnu. Postupně se rovněž seznámil s prací a principy brankářského specialisty Thomase Speera, na kterého šly z kabiny Sharks vždy výborné reference.

„Je to dobrý chlap, vnímá detaily a vždycky mi o nich říká, což je jenom dobře. Snažím se si rady zapamatovat a aplikovat je,“ pochvaloval si Vaněček po prvním ostrém startu po osmiměsíční pauze, kdy v českém souboji s Lukášem Dostálem trápil Anaheim, nakonec ovšem zvítězili Ducks poměrem 2:0.

Na krajana pak Vaněček narazil také při druhém pobytu v brankovišti, soupeřem mu byl totiž Petr Mrázek. Mladší z dvojice propustil hned první střelu Taylora Halla poměrně lacině mezi betony, jinak ovšem znovu prokazoval vysoký standard. Dá se očekávat, že u Sharks bude pod pravidelnou palbou, což je ideální příležitost vyniknout a křiknout si o podpis.

„Takhle to je. Jsem poslední rok pod smlouvou, ale moc o ní nepřemýšlím. Musím si stoupnout do branky a předvádět co nejlepší výkony. Uvidím, co se stane pak. Kdybych moc zaměstnával hlavu, budu se akorát stresovat,“ prosazuje Vaněček zdravý přístup.

O prostor mezi tyčemi bude muset bojovat. Prvním konkurentem je Mackenzie Blackwood, jehož Čech potkal už při předešlé štaci, navíc se oba nacházejí pod tlakem potřeby získat další kontrakt. Nedávno Sharks navíc angažovali Jaroslava Askarova, opěvovanou kometu, za níž management obětoval výběr v prvním kole nadcházejícího draftu. Po zranění v dolní části se zatím rozhlíží na farmě, v AHL ovšem nemusí zůstat věčně. Pak by šlo jedno jméno z kola ven.

„Že jsme tři, není zrovna ideální stav. Mám rád místo v brance i během tréninků, stanovený čas mezi tyčemi a podobně. Ve třech je to pro všechny komplikovanější. Musíme se s tím poprat,“ uznal Blackwood, že by mezi gólmany mohlo časem vzniknout napětí.

