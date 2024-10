Ivan se poprvé trefil za Colorado. Nečas se podílel na výhře svým stým gólem

Nečas se stal podruhé v ročníku první hvězdou utkání. Mistr světa z Prahy si nejdříve připsal druhou asistenci na první branku Hurricanes, kterou dal Seth Jarvis. Odchovanec Žďáru nad Sázavou pak zaznamenal vítěznou trefu, když zvýšil na 3:0. Střelou švihem propálil Vladaře, na které šlo v zápase 42 střel. Inkasoval třikrát, poslední gól Caroliny byl do prázdné branky.

"Máme spoustu vynikajících lídrů a hlavně jsme všichni velmi dobří přátelé, jako jedna velká rodina. Nepochybujeme o sobě, víme, že jsme dobří. Musíme jen hrát tak jako v druhé polovině utkání," uvedl Vladař.

Ivan dostal v přesilové hře nabito mezi kruhy od Nathana MacKinnona a překonal Vejmelku, který měl v zápase úspěšnost 80,8 procenta. "Je to šílené. Vůbec nevím, co říct," řekl Ivan. "Moc si z toho nepamatuji, ale ano, je to fantastický pocit," uvedl dvaadvacetiletý český útočník.

Coloradský obránce Cale Makar zaznamenal gól a asistenci a s 15 body vede kanadské bodování soutěže.

Boston s Pastrňákem a Pavlem Zachou prohrál potřetí za sebou. Pastrňák sice otevřel skóre ve 12. minutě svým pátým gólem v ročníku, když úplně osamocen prostřelil Caseyho DeSmitha. Jenže pak se čtyřikrát prosadili hosté a Bruins se na odpověď nezmohli. Pastrňák, který měl dalších sedm střel na branku, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Z vítězství a bodu se mohl radovat bývalý hráč Bostonu Jakub Lauko, který asistencí na druhou trefu Kirila Kaprizova v utkání přispěl k výhře Minnesoty nad Tampou Bay 4:2.

Rittich 26 zákroky vychytal Los Angeles těsnou nad San Jose a připsal si třetí vítězství v sezoně. Dvěma trefami se blýskl útočník Warren Foegele a byl blízko premiérovému hattricku, jenže trefil tyč. Obránce Sharks Jan Rutta odehrál téměř 18 minut.

Obhájce Stanley Cupu Florida porazila 3:1 New York Rangers. Brankář Sergej Bobrovskij vychytal 400. výhru v NHL. Stačilo mu na to 707 zápasů, čímž překonal ligový rekord Henrika Lundqvista. Bývalý gólman Rangers pokořil tuto metu za 727 utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:57. Pastrňák, 30:41. Brazeau Hosté: 16:20. Duchene, 20:31. J. Robertson, 24:57. Stankoven, 28:59. Seguin, 57:58. Hintz Sestavy Domácí: Swayman (Korpisalo) – H. Lindholm, McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke – Marchand (C), E. Lindholm, Pastrňák (A) – Frederic, Coyle, Koepke – M. Geekie, Zacha, Poitras – Beecher, Kastelic, Brazeau. Hosté: DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Dumba, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin – J. Robertson, Hintz (A), Stankoven – Marchment, Duchene, Seguin – Benn (C), W. Johnston, Dadonov – Bäck, Steel, Blackwell. Rozhodčí Rehman, Kea – Fournier, McNamara Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:09. Fischer, 18:34. DeBrincat, 49:46. Larkin, 56:28. Kane, 59:49. Rasmussen Hosté: 12:11. Hischier, 24:59. Haula, 51:41. Hischier Sestavy Domácí: Talbot (Lyon) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), Holl, E. Gustafsson, Määttä – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Kane, Kasper, Tarasenko – Fischer, Copp (A), Rasmussen – Berggren, Veleno. Hosté: Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Mercer, Hischier (C), Meier – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Noesen, Haula, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Rozhodčí Pochmara, Dwyer – Murray, Deschamps Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 515 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:20. Ekman-Larsson Hosté: 04:06. Broberg, 10:31. Holloway, 27:58. Texier, 43:45. Neighbours, 56:42. Holloway Sestavy Domácí: Woll (Stolarz) – C. Tanev, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, Timmins, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – Nylander, Domi, McMann – N. Robertson, Tavares (A), Holmberg – Reaves, Kämpf, Lorentz. Hosté: Binnington (Hofer) – Parayko (A), R. Suter, Faulk (A), Broberg, Perunovich, P. Joseph – Neighbours, B. Schenn (C), Saad – Kyrou, Bučněvič, Texier – K. Kapanen, Holloway, M. Joseph – Sundqvist, Faksa, Toropčenko. Rozhodčí Nicholson, Blandina – Brisebois, Kovachik Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 18 414 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:44. Lafrenière Hosté: 00:44. Lundell, 02:42. Verhaeghe, 26:59. Bennett Sestavy Domácí: Šesťorkin – Fox (A), K. Miller, Trouba (C), Schneider, Mancini, R. Lindgren – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad, Kreider – Kakko, Chytil, Cuylle – Brodzinski, Carrick, Edström. Hosté: Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, A. Boqvist, Schmidt – Reinhart, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, J. Boqvist, Rodrigues – Balinskis, Giles, Greer. Rozhodčí Ch. Rooney, TJ Luxmore – B. Gawryletz, M. MacPherson Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006. diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Hagel, 31:31. Kučerov Hosté: 06:23. Kaprizov, 38:22. Eriksson Ek, 40:54. Boldy, 59:27. Kaprizov Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Eyssimont, Paul, Atkinson – Chaffee, Glendening, Girgensons. Hosté: M. Fleury (Gustavsson) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin, Chisholm, Merrill – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Chusnutdinov, M. Foligno (A) – Öhgren, Gaudreau, Lauko. Rozhodčí Brenk, Furlatt – Suchánek, Marquis Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:01. Bean, 53:05. Huberdeau Hosté: 12:29. Jarvis, 20:43. Roslovic, 21:59. Nečas, 58:44. Robinson Sestavy Domácí: Vladař (Wolf) – Bahl, Andersson, Weegar, Miromanov, Bean, Pachal – Kuzmenko, Kadri, Pospíšil – Zary, Backlund, Coleman – Huberdeau, Kirkland, Mantha – Lomberg, Rooney, Coronato. Hosté: Kočetkov (Andersen) – Slavin, Burns, Orlov, Chatfield, Gostisbehere, S. Walker – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Roslovic, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, Staal, W. Carrier – Blake, Drury, Robinson. Rozhodčí Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55:28. Crouse Hosté: 09:54. Colton, 18:20. Makar, 34:25. Mittelstadt, 37:33. Ivan, 56:07. Kiviranta Sestavy Domácí: Vejmelka (Ingram) – Sergačjov, Kesselring, Cole, Välimäki, Koljačonok, Lamoureux – Keller (C), Hayton, Schmaltz (A) – McBain, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), Kerfoot, Doan – Maccelli, Stenlund, Yamamoto. Hosté: Annunen (Georgijev) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, de Haan, Malinski – Colton, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Kovalenko, Mittelstadt, L. O'Connor – Wood, Kelly, Kiviranta – Ivan, Wagner, Stienburg. Rozhodčí Markovic, O´Rourke – Baker, Knorr Stadion Delta Center. Salt Lake City, Utah Návštěva 11 131 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:27. Beniers, 51:01. Eberle, 56:38. Beniers Hosté: 23:56. Niederreiter, 35:05. Vilardi, 44:20. Niederreiter, 61:26. Ehlers Sestavy Domácí: Daccord (Grubauer) – R. Evans, Larsson (A), Oleksiak, Montour, Mahura, Borgen – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – B. Tanev, Stephenson, Schwartz – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – Kartye, Wright, Burakovsky. Hosté: Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, C. Miller – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Kupari, Iafallo. Rozhodčí McIsaac, Chmielewski – Flemington, Gibbons Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17151 diváků