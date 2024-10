Nečas trefil stovku proti Flames, Vladaře po střelnici trápily křeče

Když minutu a půl před koncem Dan Vladař prchal z branky na střídačku, z řeči jeho těla bylo znát, jak je vyčerpaný. Vzdoroval náporu střel, do poloviny utkání na něj šla v průměru jedna za minutu. Dostal tři góly. „Za prvních 25 minut jsem se nezastavil a byl fakt unavený. Na konci jsem měl křeče,“ vydechl po prohře s 2:4 s Carolinou. Bodová série Flames po šesti zápasech skončila. Výrazně k tomu přispěl Martin Nečas.

V úterý dotáhl Hurricanes k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Edmontonu gólem a dvěma nahrávkami a byl u všeho podstatného. Ve čtvrtek Martin Nečas pomohl uhasit rozpálené Flames, jejichž tým prožíval nejlepší sérii zahájené sezony. Nejprve nahrál Sethu Jarvisovi na úvodní branku, na začátku druhé části zvyšoval na 3:0. Třetí trefou v sezoně pokořil stovku gólů v NHL.

Carolina vyhrála čtvrtý zápas z posledních pěti. „Je to dobré. Bylo tam pár velkých vítězství. Narazili jsme na několik silných soupeřů, zejména tentokrát. O to cennější je, jak jsme zápas zvládli. Od úvodního utkání jsme neprohráli v základní hrací době. Prostě dobrý vstup. Vždycky je příjemné, když se vám povede začátek, což se nám podařilo,“ povídal po utkání Nečas.

Flames věděli, že budou čelit jednomu z nejrychlejších týmů ligy. Jenže Hurricanes byli neúprosní. Jen za první dějství zasypali Vladaře čtrnácti střelami. Pod silným tlakem a soustředěnou palbou si ale počínal velkolepě. Inkasoval jednou v oslabení. Pětiminutový výpadek v úvodu druhé třetiny však způsobil, že soupeř přestřílel domácí 10:1 a během dvou minut najednou odskočil o tři délky.

Vladař další nápor vydržel a stal se jedním z mála pozitiv na straně Flames. Ti se ve druhé polovině zápasu zvedli a sedm minut před koncem prohrávali jen o gól. Ale comeback se jim dokonat nepovedlo. Krátce po Vladařově bolestivém úprku na lavičku dostali v závěru ránu z milosti do opuštěné sítě. Poprvé v sezoně prohráli v základní hrací době.

„Trochu jsme si hráli s ohněm už v některých předchozích zápasech, kdy jsme ztráceli. Ne pokaždé se podaří vrátit se zpátky,“ řekl Blake Coleman, jehož tým otočil tři z prvních pěti utkání. Útočník Calgary vyzdvihl i výkon gólmana, který posbíral 39 zákroků.

„Vlady byl celý večer zatraceně dobrý. Předvedl několik skvělých zákroků, chytil pár těžkých dorážek. Dal nám šanci, abychom v závěru bojovali o vyrovnání. Bez něj bychom neměli šanci se vrátit. Jak říkám, vedl si statečně. Doufejme, že ho jen něco lehce zatahalo a příště bude stoprocentní,“ vrátil se k závěru, po němž se při pohledu na Vladaře začalo spekulovat, zda si v tak enormním zápřahu nepřivodil zranění.

„Víme, co máme v kabině. Banda skvělých lídrů, všichni jsme kamarádi, jak velká rodina. Nepochybujeme o sobě, víme, že jsme dobří. Jen musíme hrát tak jako druhých třicet minut,“ přidal se Vladař.

„První polovina utkání byla z naší strany fenomenální. Pak už ne, ale zvládli jsme to. Čelili jsme dobrému soupeři, který nám to rozhodně neulehčil. Calgary předvádí dobrý hokej,“ upozornil Nečas, který skóroval v čase 21:59. Zpracoval si dlouhý odraz a přes skrumáž prostřelil gólmana Flames do horního rohu nad lapačku.

Na první stovku gólů v NHL potřeboval 368 startů. Stal se tak mezi aktivními hráči třetím nejrychlejším Čechem, který na tuto metu dohmátl. Svižněji to stihli jen David Pastrňák (259 zápasů) a Jakub Vrána (330).