První nula po třech letech! Vladař vychytal Devils a předčil bývalého kolegu

Vystřihl několik velkých zákroků. Jen Jack Hughes se proti němu řítil dvakrát sám. Neuspěl. Dan Vladař uhájil potřetí v kariéře a poprvé po téměř třech letech čisté konto a výrazně přispěl k vítězství Calgary 3:0 nad New Jersey. Zápas byl pikantní v tom, že na opačné straně stál v brance Jacob Markström, jemuž Vladař dělal ve Flames tři sezony náhradníka. „Je to hezké, obzvlášť proti němu, ale po několika porážkách jsou nejdůležitější dva body,“ pravil český gólman.

První mu přijel pogratulovat Jonathan Huberdeau, hned po něm Mikael Backlund. Ještě před utkáním se slavilo. Švédský kapitán Flames sehrál 1000. zápas v NHL. Vše za Calgary, kde působí 17 sezon. Spoluhráči se na utkání dostavili v dresech týmů, v nichž působil, včetně Tre kronor. Sám měl na sobě stylově červené sako s logy klubu na podšívce. Na ledě byla i jubilantova manželka a syn s dcerou. Dostal stříbrnou hokejku a od parťáků z týmu víno a lístky na finále Wimbledonu 2025.

Lídr Calgary dosáhl milníku už v předchozím utkání v Utahu, kde Flames padli 1:5. „Od první sekundy zápasu ze mě všechno spadlo. Bojoval jsem pro kluky. A taky pro Backse. Po minulém zápase jsme všichni cítili, že mu něco dlužíme. O to víc jsme makali. Tyhle dva body jsou pro něj,“ líčil Vladař.

Český gólman byl celý zápas výtečný, byť celkově neměl v brankovišti až tolik práce, chytil 22 střel. Ale vyřešil několik velmi nebezpečných situací, třeba dva brejky Jacka Hughese. Tým podržel zejména ve druhé třetině, kdy to Flames nejvíc potřebovali a kdy Vladař uhájil vyrovnaný stav 0:0.

Bitvu rozsekl až v 55. minutě tečí Blake Coleman. Za 28 sekund zvýšil na 2:0 Huberdeau a v 57. minutě uzavřel skóre trefou do opuštěné branky znovu Coleman. Vladař vychytal nulu poprvé od 21. listopadu 2021.

„Celou dobu musíte věřit, že to budou vaši kluci, kdo se trefí jako první. A já o tom ani na moment nepochyboval. Věděl jsem, že aspoň jeden gól dají,“ tvrdil Vladař. „Navíc přede mnou odváděli skvělou práci, nemusel jsem řešit skoro žádné dorážky. Jen jsem se soustředil na každou další střelu.“

Jeho shutout byl tím sladší, že ho dosáhl v přímém souboji s Jacobem Markströmem, který ještě v minulé sezoně hájil branku Calgary. „Skvělý kluk, pořád jsme opravdu dobří kamarádi. Já fandím jemu a on mně. Neříkám, že jsem byl zpočátku nervózní, ale v takové situaci jsem se necítil úplně v pohodě, než jsem se uvolnil. Taky trenér (kouč gólmanů Jason LaBarbera) mě na to připravil.“

„Určitě je mimořádně nadšený a já jsem za něj ohromně šťastný. Zatím chytá celou sezonu skvěle a tentokrát to zvládal od samého začátku. Pro něj je obzvlášť příjemné, že předčil Markströma,“ vracel se k utkání kapitán Backlund.

Českého gólmana pochválil i kouč Ryan Huska. „Chytal excelentně. O tom hlavně svědčí, že nepustil ani gól. Líbilo se mi, že jsme soupeře nepouštěli do velkého počtu šancí, ale když už se tak stalo, pokaždé vytáhl Vladdy dobrý zákrok. Působil klidně, soustředěně.“

V tomto ročníku se Vladař v brance Flames střídá s Dustinem Wolfem. Přestože tandem slouží týmu spolehlivě, je možné, že po zápase s nulou by mohl poprvé dostat dva starty po sobě. Předvedl, že na to má. „Může se to stát. Může," připustil Huska.