NHL ONLINE: Boston hostí Ottawu, Ivan čelí Nečasovi. V akci také Chytil

Hokejový program uprostřed víkendu nabízí porci dvanácti zápasů NHL. Už večer by měl český brankář Daniel Vladař chytat v brance Calgary proti Buffalu. David Pastrňák s Pavlem Zachou startují za Boston proti Ottawě. Tomáš Nosek v dresu Floridy hostí Philadelphii. Filip Chytil nastupuje v sestavě New York Rangers na ledě Detroitu. St. Louis (Radek Faksa) čelí Washingtonu (Jakub Vrána). Rozjetý Martin Nečas bojuje za Carolinu v Coloradu, za které hraje Ivan Ivan. Představit by se měli také David Kämpf (Toronto), Ondřej Palát (New Jersey) či Filip Hronek (Vancouver). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.