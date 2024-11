Gibson je zpátky, co Dostál? Anaheim se musí rozhodnout, ve hře je výměna

Po návratu dlouholeté jedničky slavili vítězství. John Gibson při svém prvním startu sezony chytil 38 střel a pomohl Anaheimu k výhře 4:2 nad Columbusem. „Musím kluky pochválit,“ řekl o spoluhráčích po nedělním duelu. Ducks uspěli poprvé po čtyřech porážkách. Dosud táhl téměř veškerou zátěž Lukáš Dostál a počínal si mistrovsky. Co pro něj může znamenat Gibsonův comeback?

Už v pátek seděl John Gibson při utkání proti Minnesotě na střídačce coby Dostálův náhradník. Český gólman nastoupil do jedenácti z prvních 13 zápasů. Šlo na něj nejvíc střel (386), z celé ligy měl nejvíc úspěšných zákroků (356). Návrat 31leté hvězdy nemusí znamenat ohrožení. O sedm let mladší týmové jedničce může ulevit.

„Bylo to skvělé. Oba chytali tak dobře. Dosty si vedl ve všech zápasech výtečně. Pro nás je samozřejmě velmi důležité, že tyhle dva máme. Podrželi nás ve spoustě utkání,“ řekl obránce Jackson LaCombe, který dal Columbusu svůj první gól v sezoně. Na začátku druhé třetiny dorážel ránu Radka Gudase.

„Pro naši hru je důležité, abychom byli agresivní. Od Gudyho to byla skvělá střela, skončila vepředu a já tam náhodou byl,“ popisoval situaci, z níž dával na 2:1 pro Ducks. Další prvostřelec Matt Leason z nově sestaveného čtvrtého útoku otevřel skóre. Isac Lundeström se trefil poprvé od úvodního zápasu sezony. Do opuštěné branky upravil na 4:2.

„Snažili jsme se lajny slosovat dohromady,“ pravil trenér Ducks Greg Cronin. „Zkusili jsme vytvořit nějakou identitu uvnitř formací, což posílilo identitu celého našeho týmu. Budeme dál dávat puky na bránu. Myslím, že tím dokážeme odstranit jistou frustraci v koncovce.“

Ducks začali hrát tak, jak si předsevzali: Dostávali kotouče hluboko, forčekovali, tlačili se do branky. Vyplatilo se. Pomohl i Gibson. Byť byl po dlouhém výpadku zprvu trochu zkorodovaný. „Snažil jsem se v kempu a posledních týdnech dohánět, co se dalo. Jak utkání pokračovalo, cítil jsem se pořád líp. Tým odvedl dobrou práci. Nepouštěli jsme je do dorážek a pokud tam byly odrazy, dovnitř nic neprošlo. Perfektně jsme bránili, drželi je venku. Když se dostali ke střele, kluci dobře blokovali, pomáhali mi, abych všechno viděl,“ líčil Gibson.

Blue Jackets na něj vypálili 40 ran. Patnáct dalších mířilo mimo a 21 bylo zblokováno. Pětkrát přitom zasáhl Gudas. Situaci hasil i v posledních sekundách. Puk se odrazil k Voronkovovi, ten nabil Činakovovi. Gibson vyškrábl kotouč hranou lapačky a za pomoci kapitána Ducks ho zalehl.

„Na střílení gólů je srandovní, že přichází ve vlnách. Před pár týdny bychom nemohli minout. Puky si k nám nacházely cestu, dostávali jsme se k odraženým kotoučům. Teď se všechno obrátilo, ale budeme se držet věcí, díky nimž si vytváříme šance,“ uvedl trenér Columbusu Dean Evason.

Ducks vyhráli devět z posledních jedenácti duelů proti Blue Jackets. Gibson chytal ostrý zápas po sedmi měsících, přišel jako vítěz. Za Anaheim chytá dvanáctou sezonu, vítěznou bilanci měl naposledy před pěti lety. Dostál v této sezoně vyhrál šest z jedenácti startů, předváděl mistrovské výkony. Ve většině zápasů přitom čelil nejmíň třiceti střelám.

Možná se oba budou střídat jako 1A a 1B, už proto, aby se Dostál nezavařil. Nebo Gibson dostane ještě pár příležitostí se ukázat a pak se třeba Ducks rozhodnou, co s ním. Údajně se už snažili ho vyměnit, což se pořád může stát. Navíc je náchylný ke zraněním. Celkově se ale dá předpokládat, že Dostál zvládne víc startů. I po Gibsonově návratu by si pozici měl udržet.

Jak si vedli brankáři Ducks John Gibson 1 zápas 2,00 95 % Lukáš Dostál 11 zápasů 2,73 92,2 % James Reimer 2 zápasy 4,50 86,4 %

