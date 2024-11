Lídr Pastrňák. Gólem a nahrávkou řídil obrat Bostonu, bodovali Palát a Chytil

Přesně takového Davida Pastrňáka v Bostonu chtějí! Český útočník se v nočním utkání NHL zaskvěl gólem a asistencí, kterými výrazně pomohl Bruins k vítěznému obratu z 0:2 na 3:2 proti St. Louis. Nahrávku si připsal i Pavel Zacha. Ondřej Palát v dresu New Jersey trefou do prázdné branky pečetil výhru 4:1 nad Floridou. Filip Chytil nahrával v duelu New York Rangers proti Winnipegu, ani jeho bod ale nestačil na prohru 3:6 s rozjetými Jets.