Šampion Stanley Cupu na detoxu v Indii. Moje tělo se rozpadlo, říká Toews

„Naučilo mě to, že zdraví může vzkvétat, pokud se naučíme zjednodušit svůj život,“ napsal 36letý útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu na svém účtu. Už na konci prosince 2020, kdy NHL směřovala ke zkrácení sezony kvůli pandemii covidu, Blackhawks oznámili, že jejich kapitán zůstane kvůli onemocnění na neurčitou dobu mimo hru.

Toews vynechal celou sezonu. Trpěl následky otřesu mozku, v červnu 2021 mu diagnostikovali syndrom chronické zánětlivé reakce (CIRS). V ročníku 2021/22 nehrál vůbec, ale v následujícím se dokázal vrátit. Sehrál dohromady 53 utkání, z nich většinu v její první polovině. Poté se jeho zdravotní stav opět zhoršil.

„Moje tělo se rozpadlo. Nemohl jsem se zotavit. Můj imunitní systém se bránil všemu. Bylo to těžké. Ale jsem vděčný za pomoc, které se mi dostalo. Stres, který jsem prožíval, zanechal stopy a ovlivnil mnoho lidí v mém okolí. Bylo to dost zlé,“ svěřil se Toews.

V únoru 2023 se u něj objevily příznaky covidu a CIRS. Na konci ročníku se na pár týdnů ještě vrátil, ale 13. dubna generální manažer Kyle Davidson oznámil, že tým s Toewsem nepodepíší smlouvu. Stal se nechráněným volným hráčem. Jeho odstávka trvá dodnes.

„Byl jsem na malé cestě za uzdravením. Měl jsem mnoho vzestupů i pádů, zažil krátké chvíle naděje při práci s celou skupinou různých lékařů a způsobů, následované pochyby, zda se věci někdy zlepší. Nedávno jsem ale strávila pět týdnů v Indii podstoupením ájurvédského detoxu zvaného pančakarma. Jsem rád, že mohu říct, že se věci pohnuly,“ napsal ve svém příspěvku na Instagramu.

Jedná se o očistný proces, který ovlivňuje vše, co přijímáme. Toews metodu vylíčil jako obnovu zdraví prostřednictvím očisty a uvolnění toxinů uložených hluboko v těle. „Ajurvéda se překládá jako ‚poznání života‘ a je léčivou vědou Indie již více než 5 000 let. Tento systém vnímá naše těla jako choulostivé ekosystémy ovlivněné vším, co konzumujeme, ať jde o energii, informace, myšlenky, pocity, stravu. Zkrátka učí, že naše zdraví může prosperovat, když se naučíme zjednodušit si život, vytvářet prostor pro klid a lépe se sladit s rytmy přírody.“

Téměř pět let Toews hledal způsob, jak vyléčit problémy, které ho připravily o hokej. „Moudrost ájurvédy mě naučila, že za vše, co prožívám, jsem zodpovědný já sám. Nejenže mě naučila lépe volit stravu pro můj specifický tělesný typ, ale také prohloubila můj vztah k sobě samému a ke světu kolem mě,“ uvedl.

Za Chicago Blackhawks hrál Toews 16 sezon, z nich patnáct byl kapitánem. V letech 2010, 2013 a 2015 získal Stanley Cup. Má zlato z olympiády i mistrovství světa a je členem Triple Gold Clubu. Získal Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off, Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka a Mark Messier Leadership Award. Jeho cesta za ozdravením neznamená, že se vrátí k hokeji, Ale přinejmenším může značit, že se jeho stav zlepšil a že se dveře úplně nezavřely.