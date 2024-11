Nečas jako hurikán. V Carolině válí jako nikdo před ním. Trefil homerun

Dělá věci, jaké nepředvedl dosud žádný hráč Carolina Hurricanes. V pondělním utkání proti Dallasu nejprve přihrál na gól, dvě minuty před koncem rozhodl, když jeho pas odrazil do branky od brusle obránce Ljubuškina. Canes nakonec zvítězili 6:4. Martin Nečas měl po 21 zápasech celkem 35 bodů (12+23). Tolik za stejnou dobu žádný hráč v historii klubu ještě neposbíral. Vyskočil do čela produktivity NHL. Dosud posledním českým lídrem hitparády byl před dvěma lety David Pastrňák.

Sám na ledě řádí jak hurikán. Po dvoubodovém vystoupení proti Dallasu se Martin Nečas dotáhl na Nathana MacKinnona z Colorada, který sehrál o zápas víc. Přitom 25letý rodák z Vysočiny měl před sezonou blízko k odchodu z Caroliny. Ale zůstal a konečně mu dali příležitost naplno předvádět svůj repertoár.

Spojuje se v něm rychlost, šikovnost a přehled se střeleckým nadáním. Týmu dodal nový rozměr, herně se posunul na vyšší úroveň. A nepolevuje. Sbírá body, rozhoduje zápasy, vyšplhal na špici žebříčku produktivity. Přitom v lajně nastupuje nejvíc s Jesperim Kotkaniemim a Ericem Robinsonem, kteří nejsou až taková ofenzivní dynama.

Nečasova bodová série se přerušila po 13 zápasech, ale jede zase dál. Dvakrát mu připsali v utkání čtyři čárky, v jedenácti střetnutích posbíral víc než bod, dal čtyři vítězné branky. Se 16 body v přesilovce je nejlepší v lize. Jen třikrát uschnul na nule.

K velkým hráčům patří konzistence výkonů. Sezona dospěla teprve do první čtvrtiny, Nečas má před sebou ještě dlouhou cestu. Nicméně vypadá jako úplně jiný hokejista. Srší sebevědomím, hraje s obrovskou chutí. V tomhle tempu má našlápnuto na 137 bodů. Ale nikdo by se nedivil, pokud se dostane na stovku, což se nepodařilo žádnému hráči Hurricanes od roku 2006, kdy na trojcifernou metu dosáhl Eric Staal.

Nečas nikdy nepřestal věřit, že z něj jednou bude lídr produktivity NHL. „Vždycky jsem doufal, že se dostanu na tuhle úroveň. Cítil jsem, že na to mám,“ řekl nedávno pro nhl.com. Zatímco sám doufal, ostatní, kteří s ním trávili hodně času, věděli, že se z útočníka Caroliny stane dominantní střelec a elitní tvůrce hry s magnetem na puky u hokejky.

Přitom nezměnil nic, aby se dostal na současnou úroveň. „Vždycky jsem tvrdě makal. Dobré léto, žádná zranění,“ uvedl, což může potvrdit i Tomáš Hertl. Mimo sezonu spolu tráví každý den. Na ledě, v posilovně, mimo kluziště, na golfovém hřišti, při večeřích. „Myslel jsem si, že už to přijde. Viděl jsem, jaký Neči udělal pokrok za poslední tři nebo čtyři roky, jak hraje,“ svěřil se útočník Vegas, který s Nečasem přes léto trénuje v Praze.

Už předminulý ročník 2022/23 vypadal pro Nečase jako zlomový. Začal od podlahy. V úvodních 11 zápasech nashromáždil 17 bodů, končil na 71. Z nich v následujícím ročníku spadl na 53. V play off však měl téměř bod na zápas, následně s českým týmem vybojoval zlato na šampionátu v Praze.

„Od toho se všechno odvíjí. Je na něm znát, jak ohromně si začal věřit. Každý sportovec, když se přepne do takového režimu, má pocit, že pokaždé, kdy se dotkne puku, s ním dokáže něco dobrého,“ vyjádřil se kouč Rod Brind´Amour. O Nečasovi tvrdí, že trefil homerun. „Jako hráč je pro nás jedinečný. Nechci říkat, že se vymyká, ale dáváme mu větší volnost, aby tyhle věci dělal, protože je jich schopen.“

Úspěch si Nečas nepouští do hlavy. Když se minulou středu ve Philadelphii přetrhla jeho bodová šňůra, rozhlasovému reportérovi s vážnou tváří a zcela nevzrušeně sdělil: „Začneme novou. Snažím se hrát zápas od zápasu, moc na tyhle věci nemyslet. Užívám si toho, když se mi daří, hokej mě hodně baví. Prostě hraju pro daný okamžik.“

Okamžik, který doufal, že nakonec přijde. Chvíle, o nichž všichni kolem něj věděli, že jsou nevyhnutelné. Hurricanes, to byl především Sebastian Aho. Finský rozehrávač si pořád vede skvěle, ale nejsilnějším motorem je Nečas. On nejvíc pohání Hurricanes, podmanil si svět. A stoupá do společnosti superhvězd.