NHL ONLINE: Chytil vs. Palát, v akci i Vejmelkův Utah či Mrázkovo Chicago

Tři zápasy nabízí NHL v noci z pondělí na úterý. V utkání mezi New Yorkem Rangers a New Jersey dojde na střet dvou českých útočníků Filipa Chytila a Ondřeje Paláta. V akci by se mohli představit také čeští brankáři, Karel Vejmelka s Utahem hraje doma proti Dallasu a Petra Mrázka s Chicagem čeká duel na ledě Toronta. ONLINE přenosy ze všech utkání můžete sledovat na webu iSport.cz.