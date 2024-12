Pastu gól č. 10 nepotěšil. Boston se při debaklu s Winnipegem aspoň bil

V sezoně schytali sedmigólový výprask od Dallasu i osmibrankový debakl s Carolinou. Drtivá porážka 1:8 na ledě Winnipegu byla pro hokejisty Bostonu přesto v něčem premiérová. Bruins prohráli takhle vysokým rozdílem poprvé pod vedení prozatímního kouče Joea Sacca.

„Byli lepším týmem od začátku do konce. Vyloučení nás dostala do problémů. Není to začátek tripu, jaký jsme si přáli,“ přiznal muž, jenž povýšil do role hlavního trenéra v průběhu listopadu.

Boston se od té doby zvednul. Zapracoval hlavně na obraně. Z deseti zápasů bral rovnou sedm výher, jednou udržel nulu a až do úterní noci neinkasoval v žádném zápase víc než tři branky. Střetnutí s Winnipegem ale bylo jako náraz do zdi.

„Mířilo to k tomu. Naše tréninky byly nedbalé, nedávali jsme v nich góly a to se přenáší do zápasů. Musíme odvádět lepší práci na trénincích a pak se to projeví i v zápasech,“ svěřil se po utkání kapitán týmu Brad Marchand.

S parťáky hrozil zejména v úvodu, ještě po druhé třetině prohrávali jen o dva góly, jenže ze závěrečného dějství se stala střelecká show Jets. „Měli jsme několik dobrých prvních střídání, ale pak přišla nějaká vyloučení a oni mají opravdu dobrou přesilovku. Udělali jsme z toho pro ně jednoduchý zápas. Bylo tam hodně oslabení a při hře pět na pět jsme dělali chyby v defenzivě,“ hodnotil Čech David Pastrňák.

Právě on se postaral o jediný gól Bruins, když v polovině utkání využil přesilovku typickou ranou z levého kruhu. Trefil se teprve podruhé za posledních 12 zápasů a konečně uzavřel první desítku tref v sezoně. V Bostonu je dál nejproduktivnější.

Pastrňák gólem jen lehce zmírnil debakl Bostonu. Ten vysoce padl ve Winnipegu Video se připravuje ...

Ve třetí třetině už ale mohl jen sledovat, jak se radují soupeři a z ledu se stává boxerský ring. V jednu chvíli se do sebe pěstmi pustili domácí David Gustafsson a hostující Trent Frederic a jen o několik sekund později je doplnili Logan Stanley s Markem Kastelicem. Když puk znovu dopadl na led, porvali se i Adam Lowry a Nikita Zadorov. Fanoušky Bostonu mohla těšit alespoň převaha jejich oblíbenců v ostrých bitkách.

Jinak u příznivců klubu z přístavního města mnoho důvodů k radosti nebylo. Řada fanoušků se na sítích opřela do brankáře Jeremyho Swaymana, který si musel vytrpěl celý zápas a inkasoval osmkrát. „Vím, že některé góly, které jsem pustil, jsem mohl chytit. To by měl být můj standard. Když pustíte takové góly, není to dobrý pocit. Chci se ujistit, že už se to nestane a že budu hrát svoji hru,“ ujišťoval šestadvacetiletý brankář po utkání.

V sezoně ovšem zůstává dál za očekáváním. Kvůli dlouhým vyjednáváním o nové smlouvě zmeškal tréninkový kemp a úspěšností zákroků se propadl na 88,5 %. Ještě v minulém ročníku dosáhl na čísla o tři procenta lepší.

„Každý měl špatný den a on je toho součástí. Není to jenom o něm. Nikdo nemůže přijít a říct, že odehrál dobrý zápas. Je to o týmu,“ zastal se gólmana kapitán Marchand. Neopomněl ani pochválit soupeře. „Jsou opravdu dobří. Byli dobří a my dobří nebyli. Neproměňovali jsme možnosti a nevyhrávali jsme souboje. Nebyl to od nás dobrý zápas.“

David Pastrňák už výkon Winnipegu tak hvězdně neviděl. „Byl to nejlepší tým, který jste letos potkali?“ zněla otázka novinářů. „Ne,“ odpověděl rázně Pasta.

S Bostonem má teď další čtyři příležitosti, jak zlepšit dojem na ledě soupeřů. Bruins se představí v Seattlu, Vancouveru, Calgary a Edmontonu. Nejdůležitější ale bude, aby český střelec zůstal zdravý. Před zápasem se mluvilo o zranění v horní části těla a Pastrňákův start byl dlouho nejistý.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nathan MacKinnon 10 36 46 30 3 18 0 2. Kirill Kaprizov 18 25 43 27 21 8 0 3. Martin Nečas 14 29 43 28 5 6 0 4. Mikko Rantanen 18 24 42 30 2 20 0 5. Sam Reinhart 19 20 39 29 9 4 0 6. Jack Eichel 9 30 39 28 12 4 0 7. Leon Draisaitl 20 18 38 28 14 10 0 8. Connor McDavid 14 24 38 25 8 8 0 9. Nikita Kučerov 13 25 38 24 6 2 0 10. Jesper Bratt 13 25 38 31 6 12 0