Vladař chytal za Calgary, pomohl k bodu. Palát a Rutta asistovali, Boston padl

Hokejisté Calgary s Danielem Vladařem v brance prohráli čtvrteční domácí utkání s Ottawou 2:3 v prodloužení. New Jersey podlehlo 2:4 na ledě Columbusu, za poražené si připsal jednu přihrávku útočník Ondřej Palát. A ani asistující obránce Jan Rutta se neradoval z výhry, protože San Jose nestačilo ve své hale na Colorado (2:4). Boston prohrál 2:3 v prodloužení v Edmontonu, David Pastrňák a Pavel Zacha v dresu Bruins nebodovali.

Ottawa zvítězila popáté za sebou a posunula se ve Východní konferenci na postupovou pozici do play off. V kanadském derby Vladař předvedl 26 zákroků, při tom posledním ještě vyrazil střelu Tima Stützleho při soupeřově útoku dva na jednoho, ale kotouč za jeho záda doklepl ze vzduchu kapitán Senators Brady Tkachuk.

„Měli jsme letos zápasy, kdy jsme soupeře přehrávali, ale nedokázali jsme vyhrát. Dnes byla karma na naší straně, protože to nebyl náš nejlepší výkon. Nebyl to hezký zápas, oboustranně,“ řekl ottawský útočník Nick Cousins, který v první třetině vyrovnal na 1:1. „Tohle je náš způsob hry. Nízké skóre, těsná obrana. Jsou z toho vyrovnané zápasy. Obzvlášť doma jako kdybychom pořád hráli prodloužení, tak teď musíme přijít na to, jak získávat dva body místo jednoho,“ řekl autor prvního gólu zápasu Blake Coleman po druhé domácí porážce Flames v prodloužení ve třech dnech.

Palát se asistencí podílel na gólu Luka Hughese, který po obrovském závaru před brankou Columbusu znamenal v 57. minutě snížení na 1:3. Za 85 sekund přiblížil Devils na rozdíl jediné branky Timo Meier, ale následná hra bez brankáře hostům štěstí nepřinesla a Sean Monahan záhy druhým gólem v zápase rozhodl.

Strůjcem vítězství Blue Jackets byl brankář Elvis Merzlikins, který pochytal 40 střel. „Fantastický výkon,“ vysekl lotyšskému gólmanovi poklonu trenér New Jersey Sheldon Keefe. „Vylámali jsme si na jeho zákrocích zuby. Byl vynikající,“ dodal.

Boston ztratil v Edmontonu dvoubrankové vedení. Zápas poslal do prodloužení v čase 57:39 kapitán Oilers Connor McDavid, bod navíc poté domácím zajistil Mattias Ekholm. Na všech třech gólech kanadského týmu se asistencemi podílel německý útočník Leon Draisaitl, v sedmém utkání za sebou si připsal alespoň dva body a už je druhý v produktivitě soutěže s 50 body (23+27) za Nathanem MacKinnonem z Colorada (13+39).

Rutta zaznamenal čtvrtý bod v sezoně, poté co jeho střelu dorazil do branky Carl Grundström a vyrovnal na 1:1. Sharks zanedlouho dokonali obrat, ale pak se obrátka povedla také soupeři. V závěru zajistil dvěma trefami výhru Colorada Joel Kiviranta.

Chicago porazilo 3:1 Seattle, dvěma góly k tomu přispěl Ilja Michejev. Do sestavy Blackhawks se po pěti vynechaných zápasech vrátil brankář Petr Mrázek, ale zůstal jen na střídačce jako náhradník Arvida Söderbloma.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:14. Cirelli, 23:42. Perbix, 33:33. Goncalves Hosté: 32:15. Bučněvič Sestavy Domácí: Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, Perbix – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, C. Geekie – Goncalves, Paul, Chaffee – Girgensons, Glendening, Eyssimont. Hosté: Binnington (34. Hofer) – Fowler, Parayko (A), R. Suter, Faulk, Tucker, Perunovich – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Toropčenko, B. Schenn (C), Kyrou – Saad, Holloway, Z. Bolduc – Texier, N. Walker, M. Joseph. Rozhodčí Rank, Hebert – Murray, Nansen Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:11. Cates, 31:30. Foerster, 35:04. Foerster Hosté: 10:53. Fiala, 21:31. Jeannot, 39:17. Kopitar, 41:54. Foegele, 50:39. Kopitar, 56:23. Byfield, 57:33. Fiala Sestavy Domácí: Kolosov (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, Seeler, Drysdale, Andrae, Zamula – Konecny (A), Couturier (C), Farabee – Mičkov, Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Poehling, Laughton (A). Hosté: Kuemper (Rittich) – Gavrikov, M. Anderson (A), Clarke, Edmundson, Spence, Moverare, Burroughs – Kempe, Kopitar (C), Turcotte – Laferriere, Danault (A), Fiala – Jeannot, Byfield, Foegele – Helenius, A. Thomas. Rozhodčí Lee, MacDougall – Daisy, Brisebois Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 551 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:55. Provorov, 29:36. Werenski, 33:58. Monahan, 58:50. Monahan Hosté: 57:10. L. Hughes, 58:35. Meier Sestavy Domácí: Merzļikins (Tarasov) – Severson, Werenski (A), Provorov, Christiansen, Harris, J. Johnson – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – K. Johnson, Fantilli, J. van Riemsdyk – Olivier, Sillinger, Aston-Reese – Pyyhtiä, Kuraly (A), Malatesta. Hosté: Allen (Markström) – Hamilton, Dillon, Pesce, L. Hughes (A), Kovacevic, Siegenthaler – Mercer, Hischier (C), Meier – Bratt, J. Hughes, Palát (A) – Noesen, Haula, Cotter – Bastian, Dowling, Tatar. Rozhodčí TJ Luxmore, G. Dwyer – R. Jackson, J. Marquis Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 15 793 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:51. Marchessault, 17:57. Evangelista, 23:38. Stamkos, 47:44. Skjei Hosté: 16:21. Rust, 27:54. Crosby, 29:08. Rakell, 51:37. E. Karlsson, 61:07. Rust Sestavy Domácí: Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, Wilsby, Lauzon, L. Schenn, Del Gaizo – Marchessault, Stamkos (A), F. Forsberg (A) – Nyquist, O'Reilly (A), L'Heureux – Evangelista, Novak, Jankowski – Sissons, McCarron, Cole Smith. Hosté: Jarry (Nedeljkovic) – Letang (A), Pickering, E. Karlsson, Grzelcyk, Shea, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Tomasino, Malkin (A), Bunting – Beauvillier, Glass, D. O'Connor – Acciari, Lizotte, Nieto. Rozhodčí Furlatt, Schrader – Alphonso, McNamara Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 159 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:54. Michejev, 46:06. Michejev, 55:11. Allan Hosté: 51:26. R. Evans Sestavy Domácí: Söderblom (Mrázek) – Crevier, A. Vlasic, Murphy (A), Allan, Brodie, Korchinski – N. Foligno (C), Bedard, Donato – Bertuzzi, Nazar, Hall – Michejev, Dickinson (A), Teräväinen – Joey Anderson, Reichel, Maroon. Hosté: Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, Mahura, R. Evans – Kakko, Beniers, McCann – B. Tanev, Gourde (A), Schwartz (A) – Bjorkstrand, Wright, Tolvanen – Burakovsky, Stephenson, Sprong. Rozhodčí Wes McCauley, Beau Halkidis. Čároví: James Tobias, Tyson Baker Stadion United Center, Chicago Návštěva 18991 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:14. Coleman, 47:16. Huberdeau Hosté: 19:00. Cousins, 46:24. Greig, 60:55. B. Tkachuk Sestavy Domácí: Vladař (Wolf) – Bahl, Andersson, Hanley, Weegar (A), Bean, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pospíšil – Šarangovič, Zary, Pelletier – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Rooney, Duehr. Hosté: Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Hamonic, Chabot (A), Jensen, Kleven, Bernard-Docker – B. Tkachuk (C), Norris, Batherson – Giroux (A), Stützle, Gaudette – Cousins, Pinto, Amadio – Gregor, Ostapchuk, Greig. Rozhodčí Schlenker, Charron – Johnson, Shewchyk Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17271 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:17. Hyman, 57:39. McDavid, 61:04. Ekholm Hosté: 01:07. E. Lindholm, 17:34. Kastelic Sestavy Domácí: S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), K. Kapanen – Arvidsson, Henrique, C. Brown – J. Skinner, Janmark, Perry. Hosté: Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), Oesterle, Carlo, Lohrei, Peeke – Marchand (C), E. Lindholm, Brazeau – M. Geekie, Zacha, Pastrňák (A) – Frederic, Coyle, Wahlstrom – Beecher, Kastelic, McLaughlin. Rozhodčí Dunning, Skilliter – Gawryletz, Toomey Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18347 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:35. Pietrangelo, 43:44. W. Karlsson, 59:10. Howden Hosté: 08:15. Blueger Sestavy Domácí: Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Dorofejev, Eichel, Stone (C) – Olofsson, W. Karlsson (A), Holtz – Howden, Hertl, Laczynski – Pearson, Schwindt, Kolesar. Hosté: Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Juulsen, Forbort, Desharnais – DeBrusk, E. Pettersson (A), J. Miller (A) – Boeser, Joshua, P. Suter – Garland, Heinen, Blueger – Sherwood, Di Giuseppe, Karlsson. Rozhodčí Rehman, Sandlak – Berg, Apperson Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 779 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:26. Grundström, 29:29. Eklund Hosté: 03:40. Ničuškin, 48:26. Rantanen, 53:06. Kiviranta, 55:58. Kiviranta Sestavy Domácí: Georgijev (Askarov) – Walman, Ceci, Ferraro, Rutta, Thrun, Muchamadullin – Goodrow, Granlund, Zetterlund – Kovalenko, Celebrini, Toffoli – Eklund, Wennberg, W. Smith – Grundström, Sturm, Kunin. Hosté: Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar, Girard, Malinski, K. Middleton, de Haan – Lehkonen, MacKinnon, Rantanen – Colton, Mittelstadt, Ničuškin – Kiviranta, Kelly, L. O'Connor – G. Smith, Ivan, Wagner. Rozhodčí Stadion SAP Center, San Jose