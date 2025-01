Blümel z Dallasu: Mám tady pořád nedodělanou práci. Co Pardubice?

Slouží mu ke cti, že nepřestává bojovat. A dál bude, na to vemte jed. „Než být naštvaný, že nahoře nehraju víc, radši budu maximálně pozitivní a nebudu se zaobírat věcmi, které nemám pod kontrolou,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium 24letý útočník. Byť přiznává, že aktuální odvelení od elity do Texas Stars nebere vůbec snadno. Hlavně v první chvíli po oznámení.

Už se vám podařilo překousnout hořkost z návratu na farmu Dallasu?

„Když vás pošlou dolů, jste zklamaný. Mrzelo mě to hodně. O to víc, pokud se cítíte dobře a vnitřně vnímáte, že na NHL máte. Protože já si to během těch dvou týdnů ověřil. Ale musíte to vzít, naštvaný můžete být jenom chvíli. Pak je klíčové vzít si z toho to pozitivní, naskočit znovu do práce, obléknout si montérky a jít zase makat. Nehledě na ligu.“

Díky a zase někdy, zhruba takhle se s vámi vedení Dallasu rozloučilo?

„Na poslední dva zápasy proti Vegas a St. Louis jsem byl mezi zdravými náhradníky a po St. Louis za mnou přišel GM, že tady nemůžu sedět a potřebuju hrát zápasy, proto mě posílají dolů. Byla sobota, poslali mě letadlem do Iowy, kde jsem v neděli hrál za Texas.“

Hned jste zapsal gól a nahrávku při výhře 4:3. Šlo vám jednoduše skočit do jiné soutěže?

„AHL není snadná liga, každý bod je dobrý. Navíc, když přijdete dolů z NHL, hlavou vám běží, že musíte hned bodovat a herně dominovat. Paradoxně vás to svazuje. K tomu jsem řešil i logistické věci, protože na cestu do Vegas a St. Louis, což byly back to back zápasy, jsem si vzal jeden malý kufr. Auto jsem nechal v Dallasu, přítelkyně taky zůstala. V danou chvíli se navalily nepříjemné věci, v hlavě se vám převaluje zklamání a do toho musíte řešit věci mimo hokej. Mám ale obrovské štěstí v kamarádovi Aleši Hemském a jeho ženě Julii, v Dallasu jsem mohl bydlet u nich, pak i s přítelkyní. Pomohli mi vyzvednout auto na dálku, takže se to nakonec rychle vyřešilo. Z toho zklamání jsem se pak vyspal.“

To klobouk dolů. Dallas totiž v St. Louis nasadil na vaše místo ve čtvrté formaci 35letého beka Brendana Smithe. Poslat na farmu budiž, ale s tímhle příběhem?

„Nebudu lhát, že