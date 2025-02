Pasta nezná limit: šňůru natáhl už na 11 zápasů, může zlomit Jágrovu sérii

Do laufu se vrátil v době, kdy to Boston nejvíc potřebuje. David Pastrňák protáhl bodovou šňůru už na jedenáct zápasů. V úterním zápase proti Minnesotě se podepsal hned pod úvodní trefu. S pukem si z levé strany najel vysoko na střed a vypálil svižnou střelu do návalu před brankovištěm. Bek Charlie McAvoy tečoval puk pod vyrážečku gólmana Fleuryho. Byl to nakonec gól vítězný, Bruins porazili Wild 3:0.

Další zářez byl pro číslo 88 vstupenkou do exkluzivní společnosti. David Pastrňák se stal teprve čtvrtým hráčem Bostonu za posledních 30 let, který si připsal čárku aspoň v jedenácti zápasech po sobě. Před ním něco takového dokázali v dresu Bruins jen Adam Oates (14 utkání, 1996/97), Marc Savard (12, 2007/08) a Brad Marchand (12, 2019/20).

V této sezoně je Pasta třetím českým hráčem, jemuž se něco takového povedlo. Číslo 88 nosí i Martin Nečas. Ještě ve službách Caroliny bodoval během podzimu ve 13 střetnutích v řadě. Tomáš Hertl se prosadil v jedenácti zápasech, než v sobotu jeho šňůra skončila. Pastrňák se na něj dotáhl. Unikátní je, že v rámci své série bral pokaždé aspoň jednu přihrávku, což znamená druhou nejdelší řadu asistencí ze všech Čechů v historii po Jaromíru Jágrovi – 16 zápasů v sezoně 2000/01.

Nejdelší bodové šňůry Bruins za 30 let

Adam Oates (1996/97) - 14 zápasů

Brad Marchand (2019/20) - 12 zápasů

Marc Savard (2007/08) - 12 zápasů

David Pastrňák (2024/25) - 11 zápasů* (může navýšit)

Za posledních 15 utkání posbíral Pastrňák 29 bodů (14+15) a jen dvakrát vyšel naprázdno. Minulou sobotu dal proti New York Rangers hattrick. „Když hraju svou hru a jsem soustředěný, žádné limity pro mě neexistují,“ prohlásil tehdy. „Nikdy se nespokojím. Každý zápas chci být lepší. Rozhodně sám na sebe kladu vysoké nároky, což někdy může být obtížné. Ale takovým hráčem jsem se stal a musím počítat s tlaky, které to přináší. Nevadí mi to, bavím se. Zrovna teď se mi daří, ale přijdou období, kdy to tam padat nebude. Musíte být připraveni a vědět, jak se zase vrátit na správnou cestu,“ řekl Pastrňák.

Skvělou fazonu má taky Matthew Poitras, jenž si připsal dvě asistence. V polovině ledna byl povolán z farmy v Providence, od té doby posbíral v deseti startech sedm gólových nahrávek. V duelu s Minnesotou rozjel akci, z níž padla úvodní Pastrňákova branka.

„Na to, jak je velký, je velmi silný na puku,“ hodnotil český útočník. „Oba jsme do NHL přišli jako hubení kluci, o mně to tedy rozhodně platí. On za poslední rok a půl významně zesílil. Pokud hraje takový hokej, je zábava ho sledovat. Stal se důležitou součástí naší ofenzivy,“ dodal český kanonýr.

Útočnou hrozbou se Pasta opět stal hlavně za pomoci spoluhráčů Pavla Zachy a Morgana Geekieho. Zatímco první s ním hraje třetí sezonu, Geekie dostal v této lajně příležitost až v poslední době. „Jako útoku se nám poslední měsíc daří,“ pravil Pastrňák, který byl vyhlášen první hvězdou NHL za leden. „Věříme si a do ofenzivy máme dobré zápasy. Víme, co od sebe můžeme čekat. Je obrovská zásluha mých spoluhráčů, že se v poslední době cítím mnohem líp.“

Trenér Bruins Joe Sacco uvedl, že nedokáže přesně určit, co spustilo Pastrňákovo oživení. Ale věřil, že bylo jen otázkou času, kdy najde svou herní pohodu. „Od začátku do konce to byl dobrý výkon od všech kluků. Tým byl odhodlaný, koncentrovaný,“ hodnotil kouč po utkání s Minnesotou. Skóre McAvoy otevřel až ve 26. minutě, nicméně Boston ubránil čtyři oslabení, z toho tři v poslední části.

Jedničkou večera se stal gólman Jeremy Swayman, jenž pochytal všech 35 střel hostů a potřetí v ročníku uhájil čisté konto. Už před sobotním duelem s Rangers trenér zdůrazňoval, jak důležité bude pro Bruins zvládnout pasáž čtyř zápasů zbývajících do přestávky pro turnaj 4 Nations Face-Off. A jeho smečka se snaží. Pastrňák táhne Boston, ale nezůstal sám. Další duel čeká Boston ve čtvrtek od 1:00 českého času na ledě Rangers, poté se představí proti Vegas.