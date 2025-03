NHL ONLINE: Boston hraje v Ottawě, Palát proti Oilers. V akci Hertl či Faksa

Národní hokejová liga servíruje tentokrát porci devíti zápasů. Česká kolonie z Bostonu pod vedením Davida Pastrňáka nastupuje v Ottawě. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas hraje na hřišti Columbusu. Ondřej Palát za New Jersey hostí Edmonton. V Torontu by se mohl do branky Floridy podruhé postavit Vítek Vaněček. Představuje se také Radek Faksa v barvách St. Louis proti Pittsburghu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.