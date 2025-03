NHL ONLINE: Gudas vs. Pastrňák, Boston hraje na ledě Anaheimu. V akci je také Vancouver

Čtyři zápasy nabízí program NHL v noci ze středy na čtvrtek. Ten nejzajímavější z českého pohledu se odehraje v Anaheimu, na jehož ledě se představí Boston. V brance Ducks by se mohl ukázat Lukáš Dostál, obranu bude řídit kapitán Radko Gudas. Na hostující straně naskočí útočný trojlístek David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko. Bruins táhnou sérii šesti porážek v řadě a postup do play off se jim začíná vzdalovat. V akci bude také Vancouver, který zavítá na led New York Islanders. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.