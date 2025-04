Dobeš držel Montreal, ale i tak padl v prodloužení. Vaněček a Vejmelka slaví výhry. Rangers bez play off!

Jakub Dobeš pustil v NHL na ledě Toronta jen jeden gól z 35 střel, ale s hokejisty Montrealu prohrál 0:1 v prodloužení. Další dva čeští brankáři si připsali v sobotu výhru. Vítek Vaněček dovedl Floridu k vítězství 3:2 po nájezdech nad Buffalem, poté co zastavil 26 střel a v penaltovém rozstřelu neinkasoval. Utah i díky 21 zákrokům Karla Vejmelky porazil Dallas 5:3.

Radek Faksa skóroval v NHL po téměř měsíci a pomohl St. Louis k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení na ledě Seattlu. Coloradu nestačila asistence Martina Nečase a podlehlo v Los Angeles 4:5.

Dobeš vytáhl zákrok večera na začátku třetí třetiny, kdy se pravým betonem natáhl proti dorážce Nicholase Robertsona do odkryté branky. Český gólman si mohl připsat výhru i druhou nulu sezony, ale v prodloužení neproměnil jeho spoluhráč Nick Suzuki únik a z protiútoku rozhodl Mitch Marner. Dobeše překonal střelou z levého kruhu mezi beton a lapačku.

„Měli jsme též šance,“ podotkl Dobeš. „Hrají dobře v obraně, přes kterou je těžké se prosadit. I brankář jim velmi dobře zachytal. Byl to dobrý zápas, ve kterém jsme neměli štěstí. Doufám, že bude hokejový bůh příští utkání na naší straně a že si zajistíme postup do play off,“ doplnil český gólman.

Canadiens drží ve Východní konferenci poslední postupovou příčku s náskokem pěti bodů na Columbus, kterému chybí do konce základní části tři zápasy. Montreal odehraje už jen dvě utkání.

Dobeš zářil na ledě Toronta. Druhou nulu v NHL mu sebral až Marner v prodloužení • NHL.com

Vaněček vychytal první výhru od 8. března a znovu proti Buffalu. Obě branky inkasoval při hře Floridy v oslabení. Nejdříve neměl nárok na souhru, kterou zakončil Rasmus Dahlin do prázdné branky a otevřel skóre. V 53. minutě vyrovnal John Peterka na 2:2 při hře pět na tři střelou bez přípravy z pravé strany.

Florida vstřelila obě branky v prostřední třetině, prosadili se Carter Verhaeghe a Jesse Puljujärvi. Rozstřel rozhodl Anton Lundell, zatímco na Vaněčka si nepřišli Jack Quinn, Peterka a Alex Tuch. V zápase byl aktivní Jiří Kulich, který Vaněčka prověřil pěti pokusy.

„Cítil jsem se v zápase dobře. Velmi dobře hráli mí spoluhráči, to je vždy velká pomoc,“ řekl Vaněček, v jehož předchozích čtyřech startech Florida prohrála. „Bod navíc je důležitý. Už jsem nějaký čas nezvítězil, tak jsem šťastný, že se to teď povedlo. Doufám, že to bude takhle pokračovat,“ přál si.

Utah prohrával 0:1 a 1:2, ale v prostřední třetině otočil na 4:2 i díky třem bodům Logana Cooleyho (1+2). Spoluhráči Vejmelky byli mimořádně efektivní v přesilových hrách, využili všechny čtyři. Dallas ztratil šanci dostihnout v Centrální divizi Winnipeg, skončí druhý a narazí v prvním kole play off na Colorado.

Faksa vyrovnal na začátku třetí třetiny na 1:1. Český útočník vracel puk bekhendem z pravé strany do brankoviště, kde si jej srazil Philipp Grubauer betonem do vlastní branky. Hráči St. Louis dvěma slepenými góly ve 48. minutě vedli 3:2. Těsný náskok ale neudrželi a v sedmém kole nájezdů rozhodl Chandler Stephenson o výhře Seattlu.

Nečas si připsal druhou asistenci u souhry v přesilové hře, kterou zakončil Brock Nelson a snížil na 1:2. Colorado sice v utkání nezískalo ani bod, ale čtyřmi góly znemožnilo Darcymu Kuemperovi prodloužit úctyhodnou sérii. Brankář Los Angeles v předchozích patnácti utkáních inkasoval maximálně dva góly. Od sezony 1967/68 dosáhl delší šňůry jen Miikka Kiprusoff (16 zápasů).

Oba týmy z New Yorku přišly v sobotu i o teoretickou naději na účast v play off. Rangers prohráli na ledě Caroliny 3:7 a stali se čtvrtým týmem v historii NHL, který chybí ve vyřazovacích bojích rok po zisku Prezidentského poháru za vítězství v základní části. Islanders podlehli Philadelphii 3:4 po nájezdech.

Washington, který šetřil Alexandra Ovečkina, utrpěl debakl 0:7 v Columbusu. Domácí gólman Jet Greaves vychytal první nulu v soutěži a Adam Fantilli překonal dvěma trefami hranici padesáti bodů v sezoně. Je čtvrtým hráčem v klubové historii, který dosáhl této mety ve věku 20 let a méně. Navázal například na Jakuba Voráčka, který nasbíral padesát bodů v ročníku 2009/10.

Ztráty Washingtonu využil Winnipeg a výhrou v Chicagu 5:4 po nájezdech se přiblížil triumfu v základní části. Jets vedou NHL o pět bodů, do konce základní části jim zbývají dva zápasy. Capitals odehraji o utkání více.

Východní konference # Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Washington 79 42 8 9 20 282:222 109 2 Toronto 79 39 10 4 26 256:227 102 3 Carolina 79 42 5 5 27 258:218 99 4 Tampa 79 39 6 8 26 282:210 98 5 Florida 80 37 10 4 29 248:213 98 6 Ottawa 79 34 9 6 30 229:222 92 7 Devils 79 36 5 7 31 235:212 89 8 Montreal 80 29 10 10 31 238:259 88 9 Columbus 79 27 10 9 33 260:266 83 10 Rangers 80 33 4 7 36 247:252 81 11 Detroit 79 28 9 7 35 224:249 81 12 Islanders 79 27 7 12 33 221:251 80 13 Pittsburgh 80 23 10 12 35 237:287 78 14 Buffalo 79 28 7 7 37 260:274 77 15 Flyers 79 21 12 9 37 231:274 75 16 Boston 80 25 7 9 39 214:266 73