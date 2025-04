Play off Národní hokejové ligy rozehrává další tři série 1. kola. Do bojů o Stanley Cup vstupuje v neděli večer český útočník Ondřej Palát, který v dresu New Jersey hraje na ledě Caroliny. V noci do hlavní fáze sezony vstupuje Toronto s Davidem Kämpfem proti Ottawě či Tomáš Hertl, jenž s Las Vegas startují doma sérii s Minnesotou. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.