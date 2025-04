Přestřelka v LA: McDavid za čtyři body, Kings rozhodli 41.1 sekundy před koncem

Jeden gól, tři asistence. Tři střely, pět hitů. Connor McDavid vrátil Oilers do hry. Minutu a půl před koncem třetí části vyrovnával při hře bez gólmana po průniku z pravé strany na 5:5. Jenže za 46 vteřin bylo všechno zase jinak.

Ve chvíli, kdy se fanoušci divili, zda je něco takového vůbec možné, se Kings zmocnili puku po nahození kapitána Edmontonu. Trevor Moore vyrazil do protiútoku, přistrčil na střed Daneaultovi. Jeho plachtící střela ještě lízla rameno gólmana Stuarta Skinnera, který měl zakrytý výhled, a skončila v bráně.

„Myslím, že jsme nesundali nohu z plynu. Jejich tým má velkou ofenzivní sílu a jakmile jim dáte čuchnout, využijí toho. Přesně tohle udělali. Je zřejmé, že pokud jdeme do třetí třetiny za stavu 4:1, musíme je zamknout a ne to dělat zajímavé,“ pravil kapitán Kings Anže Kopitar. „Napřed jsme byli hodně nahoře, potom dole a zase nahoře. To je play off, i když hrát takový zápas dá zabrat psychice. Ale musíme se z toho poučit. Příští zápas musíme hrát ještě líp a hlavně vydržet celých šedesát minut,“ přidal se Daneault.

Přestřelka zázrakem neskončila

Byla to slušná přestřelka. Oilers prohrávali po první třetině 0:2 a ke konci druhé 0:4, než snížil Leon Draisaitl. Ještě na začátku třetí části byl z jejich pohledu stav 2:5, po dalším snížení ubránili dvouminutové oslabení ve třech. Edmonton zběsile tlačil, Draisaitl skóroval v posledních sekundách prostřední třetiny, Mattias Janmark, Corey Perry skórovali na začátku třetí a Zach Hyman dostal dvě minuty před koncem Oilers na dostřel. Záhy McDavid vyrovnal.

Už se zdálo, že celek z Edmontonu roztrhl oponu, cvaknul vypínačem a naváže tam, kde skončil v loňském play off, kdy se prodal až do finále. Málem se mu to povedlo. Jenže zázrak se nestal. Místo toho Oilers navázali přesně tam, kde končili základní část. V předposledním utkání padli s Los Angeles.

„Bylo fantastické a zároveň očekávané, jak jsme do nich tlačili. Ale je samozřejmě těžké, když ztratíte takový zápas hned po vyrovnání. Záleží na každém střídání, na každém detailu. Dokonce i když jste dole a něco se stane, víte, že musíte makat až do konce. Ukázali jsme, že se umíme vrátit. Ale dali jsme jim pak ještě šanci,“ povídal po zdrcující porážce edmontonský útočník Adam Henrique.

„Už jsme si mnohokrát říkali, že se nikdy nevzdáme. Máme houževnatý tým. Nenecháme se rozhodit. V předchozích letech jsme taky zažili spoustu nepříznivých situací a kluci se s nimi vyrovnali. Nenechají se příliš vyvést z míry, když se jim nedaří,“ prohlásil kouč Kris Knoblauch. Druhý zápas série se hraje ve středu v noci opět v Los Angeles.