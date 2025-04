NHL ONLINE: Hertl s Vegas chtějí srovnat krok. Šampion může do trháku s rivalem

Play off Národní hokejové ligy pokračuje už v sobotu večer. Od 19:00 nastupují hokejisté Floridy do třetího duelu s rivalem z Tampy Bay, proti kterému se mohou výrazně přiblížit postupu. Tomáš Hertl se v dresu Las Vegas pokouší pomoct k vyrovnání série s Minnesotou. V noci se o srovnání kroku za stavu 1:2 na zápasy pokouší také Colorado s Martinem Nečasem proti Dallasu. Naopak Toronto může v kanadské bitvě s Ottawou stvrdit hladký postup do dalšího kola vyřazovací části. ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.