Draisaitl (zase) srazil Kings. Němec dostal Oilers z problémů: Asi nejdůležitější gól v kariéře

Před rokem končili hokejisté Edmontonu sezonu až v posledním možném zápase jako zklamaný finalista. Letos se dostal do problémů už v prvním kole. S Los Angeles prohrával 0:2 na zápasy, po velkém obratu čtvrtého utkání je však série srovnaná. Při vítězství 4:3 v prodloužení zářil útočník Leon Draisaitl. Bodem se podílel na všech gólech a zažil osmý čtyřbodový večer v play off. „Je to asi nejdůležitější gól, který jsem v kariéře dal,“ řekl o rozhodující trefě duelu.

Na první tři góly Oilers nahrál, v prodloužení dorážkou rozsekl důležité utkání. Leon Draisaitl na sebe strhl ve čtvrtém zápase série největší pozornost, proti Kings bodoval v play off poosmnácté v řadě. Delší šňůru proti jednomu týmu ve vyřazovacích bojích zažili v historii pouze legendární Mark Messier a Wayne Gretzky.

„Máme takovou mentalitu, že se nikdy nevzdáváme, ať se děje cokoliv. Ukázali jsme charakter a na to můžeme být pyšní. Ale nechceme to dělat každý večer,“ hodnotil po utkání hvězdný Němec.

Oilers se v úvodu klání znovu dostali do problémů. Potřetí ze čtyř případů inkasovali první gól, zkraje druhé části ztráceli už o dvě branky. Když přišlo rychlé snížení, soupeř zase odskočil. Nakopnutí škytajícího motoru přišlo až v závěrečné části.

„Máme tady silnou víru, že nejsme nikdy mimo. Lidi o nás pochybují, ale my pracujeme, hrabeme se nahoru a snažíme se najít cestu, jak vyhrávat zápasy. Tentokrát jsme ji našli,“ ocenil kapitán týmu Connor McDavid.

Oilers za první dvě třetiny vypálili na bránu jen 15krát, stejnou porcí zasypali Darcyho Kuempera ve třetí třetině. V prodloužení přidali za 18 minut 18 střel, výkon šel postupně rapidně nahoru.

„Přehrávali nás a my se museli zvednout. Vystoupili naši nejlepší hráči. McDavid, Draisaitl, Bouchard,“ komentoval edmontonský trenér Kris Knoblauch. „Už jsme se nestříleli do nohy jako v první a druhé třetině. Hráli jsme jednoduše a drželi se plánu,“ dodal k jeho slovům obránce Evan Bouchard.

Článek pokračuje pod grafikou

Právě on potvrdil zlepšený výkon ze třetího utkání série a znovu dvakrát skóroval. Zápas poslal do prodloužení druhým zásahem 29 sekund před třetí sirénou. V Edmontonu si velmi dobře uvědomují, že podobné stíhací jízdy by se jim v dlouhodobém měřítku nemusely vyplácet.

„Dotahovat zápasy, zvlášť proti týmu, který je tak sehraný, váš může za chvíli doběhnout. Musíme se víc dostávat do vedení a hrát s takovým nastavením, jako jsme hráli posledních 30 minut,“ vyhlásil Draisaitl.

Se spoluhráči těžil v závěru z větší energie. Los Angeles stavělo převážně na prvních třech útocích a dvou obranách. Jeff Malott, Samuel Helenius a Jacob Moverare se nepřehoupli přes hranici dvou a půl minuty na ledě.

„Jsme čerstvější, rychlejší. Viděli jste v prodloužení, o kolik rychlejší jsme byli,“ přikyvoval Knoblauch. Výhoda v našetřených silách se však podle něj před pokračováním bitvy maže. „Po každém zápas se to resetuje. Žertovali jsme, že bychom chtěli hrát back to back zápasy, ale nehrajeme. Vyspí se, odpočinou si, my musíme cestovat,“ pravil.

Série se přesune do Kalifornie znovu v noci z úterý na středu. Oilers se budou snažit prolomit stoprocentní domácí bilanci, která zatím v tomto souboji platí. „Věříme, že můžeme vyhrát v jakékoliv aréně. Když nebudeme dělat chyby, když se nebudeme sami srážet, máme šanci vyhrát. Ale teď to vypadá, že se to snáz řekne, než udělá,“ prohlásil McDavid.