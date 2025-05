Finská show pokračuje, nezastavitelný Rantanen srazil Winnipeg. Toronto opět porazilo Floridu

Po výměně do Caroliny Mikko Rantanen strádal, v play off za Dallas je zatím k nezastavení. Dva čtyřbodové a dva tříbodové večery, z toho dva hattricky v řadě. Taková je bilance finského útočníka z posledních čtyř klání Dallasu. „Uvidíme, jak dlouho to takhle udrží. Válí, je neuvěřitelné, co předvádí. Dominuje,“ pochvaloval si kouč Stars Peter DeBoer.

Osmadvacetiletý útočník stihl v noci ze středy na čtvrtek strhnout zápas na stranu svého týmu za necelých osm minut. Dallas od úvodu druhé části prohrával, pak vzal situaci do svých rukou Rantanen. Pohotovou dorážkou srovnal, tečí otočil vývoj a díky šťastnému odrazu od soupeře završil hattrick. Stačilo mu na to přesně 7 minut a 55 sekund.

„V hokeji je to nahoru dolů a zrovna teď to jde dobře. Jak týmově, tak individuálně. V play off je ale důležité, když vyhrajete zápas, nenechat se tím moc unést. Můžete si to užít pět minut po zápase a pak se zase musíte restartovat,“ zůstával finský kanonýr nohama na zemi.

Po dalším galapředstavení se snažil obracet pozornost na tým. „Spoluhráči mi hodně pomáhají, máme tak širokou sestavu, že ani nezáleží na tom, s kým hrajete. Musím děkovat spoluhráčům,“ říkal skromně, přestože znovu psal historii.

Jako vůbec první hráč dokázal Rantanen nasázet hattrick během jediné třetiny víckrát v jednom play off. Zároveň byl teprve třetím, kdo dal ve vyřazovacích bojích dva hattricky po sobě. Před ním to dokázali jen Doug Bentley v roce 1944 a Jarri Kurri přesně před 40 lety.

„Někdy to tak vyjde. Třetí gól se od nich odrazil. Někdy, když se vám nedaří, se můžete jen podlit, aby vám tam takový gól spadl. Většinou se to ale v takovou chvíli nestane,“ popisoval nejproduktivnější hráč play off.

„Je to hráč, o kterém vždycky musíte vědět, když je na ledě. Vždycky, když čelíte elitním hráčům, musíte vědět, kde jsou. Je to hráč, na kterého se musíte zaměřit,“ uvědomoval si trenér Jets Scott Arniel.

Jeho svěřenci budou mít šanci na reparát v noci z pátku na sobotu, kdy se ve Winnipegu hraje druhý zápas série. Do Dallasu se bitva o postup do finále Západní konference přesune o den později. Naváže rozjetý Mikko na dominantní výkony?