ONLINE: Florida se chce vrátit do série proti Torontu. Vydrží Rantanenovi skvělá forma?

Noční program NHL nabízí souboj Floridy s Torontem. Obhájce Stanley Cupu nevstoupil do série dobře, v největším městě Kanady dvakrát prohrál. Český útočník Panthers Tomáš Nosek zatím do play off nezasáhl, brankář Vítek Vaněček odchytal jediný zápas v předchozím kole proti Tampě. Útočník Maple Leafs David Kämpf rovněž čeká na šanci ve vyřazovacích bojích. Úvodní zápas série mezi Dallasem a Winnipegem rozhodl hattrickem za Stars Mikko Rantanen. Finský kanonýr vstřelil tři góly podruhé v řadě a v posledních čtyřech zápasech zaznamenal 14 bodů. Kdo ovládne druhé utkání? A zmátoří se Florida proti Torontu? ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na iSportu.