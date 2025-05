Dallas vyřadil Jets. Scheifele nastoupil krátce po smrti otce, gól pro tátu nestačil

Napsal jeden z nejemotivnějších příběhů tohoto ročníku NHL. Útočník Winnipegu Mark Scheifele se v sobotu ráno dozvěděl o smrti svého otce, přesto se rozhodl pomoct týmu a večer nastoupil k šestému utkání play off proti Dallasu. Ve druhé třetině otevřel skóre, ale v prodloužení sledoval z trestné lavice, jak soupeř rozhodl o svém postupu do finále konference. „To, že nastoupil a hrál tak, jak hrál, je jednoznačně jedna z nejodvážnějších věcí, jakou jsem kdy viděl. Patří mu všechna čest,“ ocenil svého parťáka obránce Neal Pionk.

Dlouhá řada při podávání rukou po konci série byla tentokrát ještě o něco speciálnější. Mark Scheifele zůstal dlouho v objetí brankáře Connora Hellebuycka, potom se zdržel i u každého ze soupeřů. Hráči Dallasu se dvaatřicetiletého útočníka snažili podpořit aspoň několika slovy. Ne kvůli hořkému konci sezony, hokej šel tentokrát stranou. Každý z hráčů zkušenému útočníkovi vyjádřil soustrast po nečekaném úmrtí Scheifeleho otce Brada.

Mark mohl šestý zápas série na ledě Stars vynechat, každý by pro to měl pochopení. Přesto chtěl týmu pomoct v klíčovém duelu. „Jsem na něj opravdu pyšný. A jeho táta by na něj taky byl pyšný,“ prohlásil po utkání trenér Winnipegu Scott Arniel. „Neumím si představit být v takové situaci. Ukázal, jaký je profesionál a jaký je lídr,“ dodal emotivně.

Symbolicky to byl právě Scheifele, kdo po bezbrankové první třetině nasměroval Jets k vysněnému sedmému zápasu. Při signalizované výhodě sebral vyražený puk po střele Kylea Connora a pohotově dorazil za gólmana Jakea Oettingera.

Domácí vyrovnali zápas trefou Sama Steela krátce po polovině základní hrací doby. Do třetí sirény už další branka nepřibyla na žádné straně, krátce před prodloužením ale přišla pro Winnipeg tvrdá rána. Scheifele podrážel a trest si přenesl až do přidaného času. V něm rozhodl pouhých 12 sekund před návratem opory na led obránce Thomas Harley.

„Je to těžké. Dozvěděli jsme se o Scheifeleho tátovi dneska a byli jsme z toho špatní. Nejsem si jistý, jestli bych zvládl to, co on dneska večer. Je to od něj opravdu statečné, hrál od srdce,“ prohlásil po utkání útočník Dallasu Sam Steel.

Zatímco on se spoluhráči už se může připravovat na finále Západní konference, nejlepšímu týmu základní části sezona skončila. Winnipeg v ní posbíral 116 bodů, o pět víc než druhý Washington, ale v play off zvládl přejít jen přes St. Louis. „Je to hodně emotivní. Jsem opravdu pyšný na tým, co máme. Narazili jsme na skvělý Dallas, dneska se nám nepovedlo dát o gól navíc a to rozhodlo,“ hodnotil střízlivě kapitán týmu Adam Lowry.

Stars ve třetím kole vyřazovacích bojů narazí na Edmonton stejně jako v loňském roce, kdy zvítězili Oilers 4:2 na zápasy. „V posledních dvou letech jsme se hodně naučili. Takovouhle příležitost jsme chtěli po loňském vyřazení. Díky tomu, že hrajeme zase proti Edmontonu, je to ještě lepší,“ nechal se slyšet brankář Oettinger.

„My mladší hráči jsme neměli tolik zkušeností, teď je máme. Myslím, že se můžeme cítit dobře za to, co jsme předvedli, ale věřím, že náš nejlepší hokej teprve přijde,“ dodal sebevědomě.

Finále Západní konference odstartuje v noci ze středy na čtvrtek, hrát se bude v Dallasu. Na východě už má jisté místo ve třetím kole Carolina, jejímž soupeřem bude Toronto nebo Florida. Rozhodne sedmý zápas.