Jsou blízko k zopakování si boje o Stanley Cup. Hokejisté Edmontonu po otočce v sérii s Dallasem hrají na domácím hřišti o třetí výhru, která by je výrazně přiblížila k dalšímu postupu do finále play off NHL. Situace pro Stars není proti Oilers zrovna příznivá, předchozí dvě bitvy vůbec nezvládli (0:3 a 1:6). Dokážou se vzchopit a vrátit se domů za vyrovnaného stavu? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.