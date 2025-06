Kudy povede Blümelova cesta do NHL? Dallas už bouchl do stolu, skončit může i kapitán

Přidal další gól, v play off už sedmý. Celkově se za 14 zápasů vyřazovací části AHL Matěj Blümel vyšplhal na 16 bodů. V Texasu přesto mise českého hokejisty skončila, vyřazení v konferenčním finále v noci na pondělí s Abbotsfordem nezabránil (2:4). Nasnadě je dotaz, co s pětadvacetiletým útočníkem dál. Jako nechráněný volný hráč si může vybírat. V Dallasu se tolik v NHL neprosadil, ale hlavní tým po dalším hořkém vypadnutí čekají změny. Vedení už po kontroverzi odvolalo kouče.

Pod platovým stropem Stars zbývá prostor v hodnotě necelých pěti milionů dolarů. Není to mnoho, uvážíte-li seznam hráčů s končícími kontrakty. Svítí na něm jména jako Jamie Benn, Matt Duchene, Jevgenij Dadonov, Mikael Granlund nebo Cody Ceci.

Dallas, který v posledních letech s nabitým a soudržným týmem marně šplhal za absolutním vrcholem, stojí na křižovatce. Management se bude rozhodovat, kdo půjde přes palubu, koho naopak ještě podrží. Volná okna se mohou otevřít mladým dravcům z farmy, Blümela nevyjímaje. Pokud tedy mezitím neobdrží nabídku na schůdnější výšlap do NHL.

Faktem je, že Stars už se do proměny pustili, prakticky ihned po konci uplynulé sezony dali výpověď ostřílenému kouči Peteru DeBoerovi. „Mám k němu neskonalý respekt, ale koneckonců je mou odpovědností, abych dělal správná rozhodnutí a organizace směřovala vpřed,“ vyjádřil se k vyhazovu trenéra generální manažer Jim Nill.

Proslýchá se, že trenérovi zlomila vaz poněkud kontroverzní výměna brankáře Jakea Oettingera, který nedochytal pátý zápas finále Východní konference proti Edmontonu. Z klece se stěhoval už po sedmi minutách, jakmile inkasoval dvakrát ze dvou střel. Mnohem větší dohru však mělo následné DeBoerovo vyjádření.

„Pokud započítáte loňské play off, Oettinger prohrál šest ze sedmi utkání proti Edmontonu. Věděl jsem, že to nefunguje, navíc při celkem velkém vzorku zápasů. Udělal jsem to i proto, abych dal týmu jiskru, probral ho,“ hájil správnost rozhodnutí DeBoer, posléze si za svá slova vyslechl kritiku z úst fanoušků.

Kapitán chce zůstat, ale musí výrazně slevit

GM Nill pochopitelně nepřiznal, že by mu rošáda gólmanů vadila, nicméně kritický moment vyvolal v kabině napětí. Šéf vedení si vyslechl hráče a po rozhovorech s nimi učinil rázný krok. Zbytek realizačního štábu přitom v Dallasu zůstává.

„Myslím, že Pete se pak sám trošku kál. Neřešil situaci na tiskové konferenci tak, jak by si přál. Ale samozřejmě je třeba zvážit tlak, pod kterým se všechno událo,“ rozebíral Nill, jemuž neúspěch pochopitelně vrtá hlavou.

Dallas dokráčel do finále „Západu“ potřetí v řadě. Přímý střet o Stanley Cup absolvoval před pěti lety s Tampou Bay, nadále se drží mezi ligovou špičkou. Jenže hlavní odměna v neúprosné tombole z pohledu Stars nadále uniká. Na nejvyšší stupínek dosáhli jen v roce 1999.

Intenzivně se řeší budoucnost současné osy týmu. Zůstat chce kapitán Benn, jemuž ovšem vypršela smlouva na 9,5 milionu dolarů, takže bude muset výrazně slevit. Pokud by zamířil na trh volných hráčů, získá lepší platové podmínky. Pakliže se představy zelenobílých a bývalého nejproduktivnějšího hráče NHL budou hodně rozcházet, varianta pro únik existuje.

„Určitě chci příští rok hrát. A neumím si představit, že bych byl jinde než v Dallasu. To je vše, co teď vím. Doufám, že se nějak domluvíme,“ pronesl Benn po konci sezony.

Do napěchovaného platového stropu by se měl vejít i s Finem Granlundem, který zažil fantastické play off, dával klíčové branky a klub z Texasu ho bude chtít udržet. Na odchodu by měl být v závěru nepříliš využívaný Dadonov, otázkou je pokračování Ducheneho. Na pravém křídle, kde Čech Blümel naskakuje nejčastěji, by mohl vzniknout prostor po Colinu Blackwellovi, avšak až ve čtvrté formaci.

Určitě existují zámořské adresy, na nichž by se někdejšímu křídelníkovi Pardubic dýchalo volněji. „Všechno budu řešit až po sezoně. Teď se tím nemíním vůbec zaobírat, není důvod. Nejsou to fráze, já se opravdu snažím pomáhat týmu nejlíp, jak umím, a co se stane přes léto, je jiná věc,“ pronesl Blümel v lednovém rozhovoru pro iSport.