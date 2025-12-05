Každá chyba se bude trestat. Sáblíková pojede na osudovém oválu kvalifikaci na OH
Jestli existuje Mekka rychlobruslení, je to nizozemský Heerenveen a ikonická hala Thialf. Velkých zívodů na dlouhých nožích se tady konalo nespočet. Od pátku se na tomto místě pojedou závody v rámci Světového poháru. Martina Sáblíková má v plánu po sezoně ukončit kariéru, a proto se na jednom z osudových míst představí pravděpodobně naposledy. Na zdejších světových šampionátech získala osm cenných kovů, z toho pětkrát nenašla přemožitelku. Teď je pro ni závod na 5 000 metrů důležitý nejen jako rozlučka s místními fanoušky, ale hlavně jako kvalifikační závod na olympiádu.
Na pětce dokázala všechno. Je to zkrátka trať postavena na míru rodačce z Nového Města na Moravě. Jinak by Martina Sáblíková doma neměla dvě olympijská zlata a navrch bronz. Nyní však tepová frekvence bude stoupat už před startem závodu ještě víc než obvykle. Půjde o kvalifikační souboj na olympiádu. Kdyby se závod Sáblíkové nepovedl, je to problém.
„Není to vůbec jednoduché, protože to bude jediná kvalifikace na pěti kilometrech na olympijské hry. Jedna věc je, že člověk, který jede trojku a pětku, musí být v součtu bodů do devátého místa. Zatím jsem sedmá, ale není to žádná jistota, protože mě ještě čekají další dva závody. Musím se tam udržet. Nebude to snadné. každá chyba se bude trestat,“ řekla pokorně Sáblíková, která ví, oč jede. Na olympiádě v Itálii by chtěla napsat jeden z posledních příběhů své veleúspěšné kariéry.
„Samozřejmě nad tím přemýšlím, ale zatím je to v pohodě. Vím, že to přijde hlavně v pátek. Nebude to jednoduché pro mě ani pro moje okolí. Myslím, že ale všichni čekají, že budu možná trochu nepříjemná,“ vtipkovala před startem.
V Heerevenu se pojede první evropský závod této sezony. Dosud rychlobruslaři bojovali jen v zámoří. V Salt Lake City byla Sáblíková šestá na třech kilometrech, v Calgary skončila devátá. Pětikilometrová trať je ale její oblíbenější, což s přibývajícím věkem platí ještě víc. Závodníci se však musejí vypořádat s přeletem mezi kontinenty. „Pro mě je posun ze západu na východ vždycky těžší. Někdy je to v klidu, někdy se mi nechce vstávat. Trénink probíhal v pohodě,“ řekla Sáblíková.
V Nizozemsku se tradičně očekává velká návštěva. Rychlobruslení je v Nizozemsku vedle fotbalu a cyklistiky jeden z nejpopulárnějších sportů vůbec a místní mu náležitě rozumí. Zároveň si Sáblíková pochvaluje tamní přátelské klima.
„Uvidíme, kolik přijde lidí. Pátek je vždycky takový nejistý oproti sobotě a neděli. Závody v Heerenveenu mám ráda, startovala jsem tady xkrát, má to tady svoje kouzlo. Myslím, že každý se sem těší, protože tady to má úplně jinou atmosféru,“ dodala trojnásobná olympijská vítězka, kterou loni v hale Thialf čekalo milé překvapení. Místní hlasatel totiž při jejím startu vyjmenovával všechny její úspěchy. Samotný start se tak posunul o několik minut.
„Vzpomínek na Heerenveen je strašně moc, vesměs pozitivních. Několikrát jsem tady zajela super závod. Skvělí jsou fanoušci, kteří přejí úplně všem. Minulý rok mi tady skládali poklonu ještě před startem. Hrozně si toho dodnes vážím. Na druhou stranu jsem pak byla ještě víc nervózní.“
V Nizozemsku se představí i Metoděj Jílek. Český talent bude bojovat v závodě na 10 000 metrů. „Místo na olympiádě mám sice jisté, ale chtěl bych to na desítce potvrdit osobním rekordem, což chce ale každý. Hodně lidí se totiž od minulé sezony zlepšilo. Je to jediná desítka před olympiádou. Všichni vyloží karty,“ těšil se Jílek na svůj sobotní start.
Výsledky Martiny Sáblíkové na MS v Heerenveenu
Disciplína / výsledek
Šampionát
Zlato ve víceboji
MS 2010
Zlato na 3000 m
MS 2012
Zlato na 5000 m
MS 2012
Zlato na 3000 m
MS 2015
Zlato na 5000 m
MS 2015
Stříbro na 3000 m
MS 2021
Bronz na 3000 m
MS 2023
Bronz na 5000 m
MS 2023