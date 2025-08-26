Předplatné

Další pocta pro Jágra. Pittsburgh uvede nestárnoucí legendu do klubové Síně slávy

Jágrův slavnostní večer dopadl na výbornou
Jágrův slavnostní večer dopadl na výbornouZdroj: Profimedia.cz
Trenér Ivan Hlinka se baví s Jaromírem Jágrem na střídačce Pittsburghu
Jaromír Jágr v dresu Pittsburgh Penguins
Jaromír Jágr se raduje společně s parťákem z Pittsburghu Dariusem Kasparaitisem
Jágr nastupoval v jedné lajně s krajanem Janem Hrdinou
Po boku Kipa Millera se stal z Jágra nejproduktivnější hráč NHL
Jágr prožil s Kipem Millerem v lajně velice produktivní roky
Nejspíš Jágrův nejemotivnější okamžik večera
Třiapadesátiletý hokejový útočník Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy Pittsburghu Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší slavnostní ceremoniál se uskuteční 25. října. Koho se bude týkat, Penguins neuvedli.

Před více než rokem české hokejové legendě vyvěsili pod strop haly dres s číslem 68. Vstupem do klubové Síně slávy se tak Jaromír Jágr od Pittsburgh Penguins dočká další pocty.

Jágr, který se v dresu mateřského Kladna chystá na 38. profesionální sezonu, oblékal dres Pittsburghu po vstupu do NHL v letech 1990 až 2001. S týmem získal dvakrát Stanleyův pohár (1991 a 1992). V základní části odehrál za Penguins 806 zápasů a nasbíral 439 gólů a 1079 bodů, což ho řadí na čtvrté místo v klubové historii.

Novými členy klubové Síně slávy se stanou i jeho někdejší spoluhráči Ron Francis, Larry Murphy, Kevin Stevens a brankář Tom Barrasso. Dalším uvedeným hráčem bude Chris Kunitz. Do vybrané společnosti se dostanou také čtyři osobnosti v kategorii budovatelé - Scotty Bowman, Eddie Johnston, Jim Rutherford a in memoriam Ray Shero.

„Penguins jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NHL a vyzdvihnout naše slavné osobnosti je pro nás ve vedení důležitý úkol,“ řekl generální manažer Kyle Dubas. „Tříletý plán je snahou ocenit ty, kteří se zasloužili o to, že se v Pittsburghu slavily tituly,“ uvedl.

V pittsburské Síni slávy je dosud 15 hráčů včetně Maria Lemieuxe či Mariána Hossy a pět „budovatelů“. Klub do ní uváděl osobnosti nepravidelně v letech 1992 až 2013.

