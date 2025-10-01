Rekordní balík pro Kaprizova! Nikdo nikdy v NHL nebral víc: Tlak zatím necítím
V první polovině září způsobil poprask, když podle zákulisních informací odmítl osmiletou smlouvu na 128 milionů dolarů. Hvězdný ruský útočník Kirill Kaprizov ale nakonec dosáhl svého. S Minnesotou se domluvil na kontraktu ještě o osm milionů vyšším. Rekordní dohoda začne platit po nadcházející sezoně a ovlivní, jak budou vypadat platy největších hvězd v příštích letech. „Kdyby to nedopadlo, bylo by to devastující. Ulevilo se nám, že se tak nestalo,“ oddechl si generální manažer Wild Bill Guerin po důležitém podpisu.
V noci z úterý na středu vyjížděl Kirill Kaprizov na led s jasným vědomím. V Minnesotě stráví ještě dalších devět let a přijde si na pořádný balík peněz. Smlouva na osm let za 17 milionů ročně je v lize rekordní jak v rámci celkové výše, tak v ohledu na průměrnou roční mzdu.
„To, že jsme přidali peníze, určitě neuškodilo. Ale pro Kirilla to bylo velké rozhodnutí, bavili jsme se o tom, je to pro něj závazek. Mluvíme tady o zbytku jeho kariéry, není to malé rozhodnutí,“ promluvil Guerin o vyjednáváních s hvězdou.
Pro manažera klubu šlo o zcela zásadní podpis. Kaprizov si za pět let v Minnesotě udělal obrovské jméno, v průměru bodů na utkání se přehoupl přes hranici 1,2. Nejlepší ročník zažil před čtyřmi lety, kdy se vyšplhal až na 108 bodů. V ostatních sezonách se kompletní porci utkání v základní části nikdy nepřiblížil. Wild do něj přesto vkládají obří důvěru.
„Chceme vyhrávat. Skvělí hráči chtějí hrát se skvělými hráči. Když máte v týmu takového kluka, pro ostatní je to určitě lákadlo, protože můžou hrát s někým speciálním,“ uvědomoval si Guerin.
Nejvyšší průměrný roční plat v NHL si dosud vyjednal Leon Draisaitl, jemuž od letošní sezony začne platit smlouva na 14 milionů dolarů ročně. Protože ale kluby počítají se zvyšováním platového stropu v příštích letech až na 113,5 milionu dolarů, může si Kaprizov sáhnout na o pořádný kus větší sumu.
„Tlak zatím necítím. Ale vždycky přijdou chvíle, kdy se cítíte pod tlakem. Někdy vám to pomůže víc pracovat. Teď tlak necítím,“ odpovídal Kaprizov novinářům po podpisu.
Čerstvý kontrakt není zásadní pouze pro Minnesotu, ale také pro zbytek soutěže. Hvězdní útočníci Mitch Marner a Mikko Rantanen letos také podepisovali nové dohody. S Vegas a Dallasem se však domluvili jen na „skromných“ 12 milionů ročně. Kaprizovův podpis může hodně promluvit i do nejsledovanějšího vyjednávání napříč hokejovým světem. Nejlepšímu hráči současnosti Connoru McDavidovi vyprší smlouva po této sezoně, Edmonton se snaží vyjednat prodloužení už nyní.
Doposud se spekulovalo, že by se kanadská superstar mohla dostat na roční gáži okolo 17,5 milionu. Podoba kontraktu ruského útočníka ale může jednání zamotat, Connor si může říct klidně o ještě větší výplatu. Kaprizovův rekordní kontrakt by byl rychle překonán. Ve hře je ovšem i varianta, že McDavid sleví, aby se kolem něj vybudoval silnější tým.
„Jak mi říkal jeden agent, bude to fungovat jako gravitační síla. To, že je teď na trhu 17 milionů dolarů, zvýší platy i pro další hráče na vysoké úrovni,“ potvrdil pro TSN kanadský sportovní novinář Pierre LeBrun. Podle něj může mít nově podepsaná smlouva vliv i na jednání Jacka Eichela a po něm i na Adriana Kempeho, Alexe Tucha nebo Martina Nečase.
Kaprizov si od příští sezony za osm let přijde celkově na 136 milionů dolarů před odečtem daní a dalších povinných odvodů. V historii zámořské soutěže jde o nejvyšší sumu. Naditější balík nedostali hráči ani v minulosti, kdy nebyla maximální délka kontraktu zastropována na osmi letech.
Rekord dosud držel Kaprizovův krajan Alexandr Ovečkin, který s Washingtonem podepsal zkraje roku 2008 dohodu na 13 let. Za tu dobu si vydělal 124 milionů. Ze stále platných kontraktů byl rekordmanem už zmiňovaný Draisaitl. Za osm let mu má klub vyplatit 112 milionů.
Na magickou stomilionovou hranici v jediné smlouvě dosáhlo zatím pouze osm hokejistů. Pro nikoho by nemělo být velkým překvapením, že mezi nimi figurují rovnou tři Rusové. Ze strany zámořských klubů jde o jednu z cest, jak udržet ruské hokejisty před případným odchodem do KHL. Ani vysoký plat ovšem nezafungoval před lety u Iljy Kovalčuka. Produktivní Rus se dohodl s New Jersey na patnáct sezon, ale už po třech letech si sbalil kufry a vrátil se domů.
V případě Kaprizova by mělo jít o jiný příběh. „Jsem vážně šťastný, že tu budu ještě devět let. Je to můj druhý domov, jsem šťastný, že tu můžu hrát,“ ujišťoval novináře i fanoušky.