McDavid a Draisaitl bok po boku? Edmonton chystá superútok, náznak Tomáškovy role
Opět spojili síly. Nejblyštivější dvojice NHL Connor McDavid a Leon Draisaitl odehrála druhý společný zápas v přípravě Edmontonu a znovu v jedné letce. Esa Oilers nabídla hotový koncert. Hlavně německý útočník dominoval, když bilancí 2+2 promluvil do všech gólových akcí při výhře 4:3 nad Vancouverem. Zároveň s tím se nicméně snižuje šance Čecha Davida Tomáška, že by se s jedním z velikánů potkával hned od začátku ostré sezony pravidelně.
Draisaitl a McDavid vedle sebe naskočili už v minulém týdnu proti Seattlu, tehdy jim ovšem vzájemné snažení vůbec neklaplo. Po porážce 1:4 odcházeli s negativním výkazem -3 ve statistice plus/minus. K očekávané nadvládě se tak vrátili až v noci na pondělí. Jejich mohutné řádění v přípravě ocenil trenér Kris Knoblauch.
„Už zase byli sami sebou. Vypadali tentokrát o mnoho lépe. Jejich formace si rozuměla,“ pochválil kouč spolupráci s bojovníkem Trentem Fredericem, který se pod vítězství podepsal brankou a asistencí.
V předchozích sezonách se Oilers častěji uchylovali k variantě, kdy ničivou sílu obávané dvojice rozdělovali, aby zajistili větší konkurenceschopnost v rámci celé sestavy. Dosavadní cvičná klání však napověděla, že by Knoblauch mohl minimálně do startu základní části vyzkoušet symbiózu obou „mimozemšťanů“.
„Takhle jsme moc často nenastupovali, takže je skvělé, že jsme dostali i druhou šanci. Zlepšujeme se. Moc zápasů do začátku už nezbývá, ale proti Vancouveru se nám víceméně dařilo. Ať hraje se mnou a Connorem kdokoliv, může se vedle nás cítit stejně užitečně, protože potřebujeme někoho, kdo vytvoří prostor před brankou. Jinak to nemůže být dobré,“ popsal Draisaitl přínos sedmadvacetiletého Frederica.
„Jsou to dva nejlepší hráči planety,“ oplatil kompliment pracant s historií v Bostonu. „Hrají rychle a chytře, takže já naopak nemusím tolik přemýšlet. Když jsem s nimi naskočil poprvé, možná jsem nad tím právě uvažoval až moc, nicméně oni opravdu vlastní neuvěřitelné nadání. Je to pak prostě zábava.“
Kam s Tomáškem?
Oilers potřebují udržet vítěznou mentalitu. Účastník dvou posledních finále od roku 1990 nedošel ke Stanley Cupu. Pokud má ovšem udržet McDavida, jemuž příštím rokem vyprší současná smlouva na 12,5 milionu dolarů (258,8 milionu korun), musí mu ukázat cestu ke kýženému Poháru.
Edmonton na hloubce kádru v uplynulých letech usilovně pracoval, takže si případný luxus v podobě superúderné formace může dovolit. Jedním z borců, kteří rozšířili trenérům možnosti, je český centr David Tomášek. Po příchodu ze švédského Färjestadu dokáže naskakovat i na křídle, nicméně kouč Knoblauch ho momentálně vnímá spíš jako bránícího středového útočníka.
V zápase s Vancouverem přijal mistr světa z loňského domácího šampionátu roli ve čtvrté formaci. Ve stejné pozici získal právě před rokem s národním týmem zlatou medaili, takže kanadská organizace z Alberty musí vědět, že se Tomášek s nižším prostorem na ledě a odpovědností v defenzivě dokáže poprat. Proti Canucks zvládl přes 15 minut na hřišti a vyhrál sedm z deseti vhazování.
Z hlediska produktivity však byli víc vidět jeho krajané z druhé strany barikády. Obránce Filip Hronek dvakrát asistoval, jmenovec z ofenzivy Filip Chytil se také podílel na gólu nahrávkou. V přípravě si oba Češi z Vancouveru přišli na třetí bod.