Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 16. kolem: Novák či Chorý. Mašina na body je fuč
Fotbalová Chance Liga se po reprezentační pauze vrací opět na scénu a s ní pochopitelně také iSport Fantasy. Trenéři mají před sebou poslední čtyři kola před zimní přestávkou. Proto každý transfer už je nesmírně důležitý. Je potřeba totiž myslet už i na výkony hráčů během jarní části. Ve středu proběhla aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Koho se dotkly změny?
Jan Zíka (Z, Mladá Boleslav)
Mladý záložník Mladé Boleslavi v 15. kole zazářil. Proti Dukle vstřelil jedinou branku utkání, nasbíral výborných osm bodů a začlenil se do nejlepší jedenáctky kola. Zíku vlastní 0,2 % Trenérů.
Filip Novák (O, Jablonec)
Žádnému jinému hráči nevzrostla cena o tolik tisíc jako Filipu Novákovi v aktuální sezoně. Obránce Jablonce začínal na čtyřech milionech, nyní si ho Trenéři pořídí za 4,8 milionu. Nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 43 % Trenérů.
Ermin Mahmič (Z, Slovan Liberec)
Dvacetiletý záložník Liberce navázal na skvělý výkon ze 14. kola, kdy nasbíral 9 bodů. Proti Karviné vstřelil dvě branky, na další asistoval. Dohromady zapsal 16 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola. Mahmič se těší 3,4% popularitě.
Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)
Zkušený gólman patří k nejoblíbenějším brankářům iSport Fantasy a Trenérům body od 4. kola doručuje téměř pravidelně. Proti Karviné přidal dalších osm bodů a je sedmým nejproduktivnějším brankářem hry. Koubka vlastní 22 % Trenérů.
Vojtěch Stránský (Z, Slovan Liberec)
A opět zástupce Liberce. Stránský, podobně jako Mahmič, byl v posledních dvou kolech produktivní. Ve 14. kole proti Slovácku zapsal sedm bodů. Proti Karviné dokonce 13 a zaslouženě jeho cena vzrostla. Stránskému důvěřuje 1,9 % Trenérů.
Sampson Dweh (O, Viktoria Plzeň)
Před sezonou patřil k nejdražším obráncům hry s cenovkou osm milionů. Sampson Dweh má na svém kontě však pouze 22 bodů. V posledním utkání proti Slavii navíc zapsal tři mínusové body. V sestavě Dweha drží 6,8 % Trenérů.
Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)
Vysoký hroťák je jasným útočníkem číslo jedna v pražském klubu a v 15. kole proti Plzni opět potvrdil, proč tomu tak je. Vstřelil dvě branky a nasbíral excelentních 13 bodů. Chorého vlastní 13 % Trenérů.
Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)
Mašina na body ze začátku sezony je fuč. Vasil Kušej v posledních čtyřech kolech nasbíral pouhé tři body. Trpělivost začíná docházet i Trenérům iSport Fantasy. Popularita klesla ze 74 % na 69 %.