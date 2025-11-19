Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 16. kolem: Novák či Chorý. Mašina na body je fuč

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport
Gesto Tomáše Chorého po druhém gólu v Plzni
Brankář Liberce Tomáš Koubek
Vasil Kušej lituje neproměněné příležitosti v utkání na Spartě
Gólová radost Tomáše Chorého
Martin Hyský udílí pokyny Sampsonu Dwehovi
Tomáš Chorý vrátil Slavii v Plzni vedení
Sampson Dweh ve vzduchu
9
Fotogalerie
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga se po reprezentační pauze vrací opět na scénu a s ní pochopitelně také iSport Fantasy. Trenéři mají před sebou poslední čtyři kola před zimní přestávkou. Proto každý transfer už je nesmírně důležitý. Je potřeba totiž myslet už i na výkony hráčů během jarní části. Ve středu proběhla aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Koho se dotkly změny?

Jan Zíka (Z, Mladá Boleslav)

Mladý záložník Mladé Boleslavi v 15. kole zazářil. Proti Dukle vstřelil jedinou branku utkání, nasbíral výborných osm bodů a začlenil se do nejlepší jedenáctky kola. Zíku vlastní 0,2 % Trenérů.

Filip Novák (O, Jablonec)

Žádnému jinému hráči nevzrostla cena o tolik tisíc jako Filipu Novákovi v aktuální sezoně. Obránce Jablonce začínal na čtyřech milionech, nyní si ho Trenéři pořídí za 4,8 milionu. Nejproduktivnějšího hráče iSport Fantasy vlastní 43 % Trenérů.

Ermin Mahmič (Z, Slovan Liberec)

Dvacetiletý záložník Liberce navázal na skvělý výkon ze 14. kola, kdy nasbíral 9 bodů. Proti Karviné vstřelil dvě branky, na další asistoval. Dohromady zapsal 16 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola. Mahmič se těší 3,4% popularitě.

Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)

Zkušený gólman patří k nejoblíbenějším brankářům iSport Fantasy a Trenérům body od 4. kola doručuje téměř pravidelně. Proti Karviné přidal dalších osm bodů a je sedmým nejproduktivnějším brankářem hry. Koubka vlastní 22 % Trenérů.

Vojtěch Stránský (Z, Slovan Liberec)

A opět zástupce Liberce. Stránský, podobně jako Mahmič, byl v posledních dvou kolech produktivní. Ve 14. kole proti Slovácku zapsal sedm bodů. Proti Karviné dokonce 13 a zaslouženě jeho cena vzrostla. Stránskému důvěřuje 1,9 % Trenérů.

Sampson Dweh (O, Viktoria Plzeň)

Před sezonou patřil k nejdražším obráncům hry s cenovkou osm milionů. Sampson Dweh má na svém kontě však pouze 22 bodů. V posledním utkání proti Slavii navíc zapsal tři mínusové body. V sestavě Dweha drží 6,8 % Trenérů.

Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)

Vysoký hroťák je jasným útočníkem číslo jedna v pražském klubu a v 15. kole proti Plzni opět potvrdil, proč tomu tak je. Vstřelil dvě branky a nasbíral excelentních 13 bodů. Chorého vlastní 13 % Trenérů.

Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)

Mašina na body ze začátku sezony je fuč. Vasil Kušej v posledních čtyřech kolech nasbíral pouhé tři body. Trpělivost začíná docházet i Trenérům iSport Fantasy. Popularita klesla ze 74 % na 69 %.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů