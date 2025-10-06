Čechům v NHL hrozí po kempech další početní propad, odmítnutí pro Blümela i Kämpfa
Do NHL v minulé sezoně zasáhlo jen 21 Čechů, nejméně v historii. Poprvé v aktuálním tisíciletí také klesl počet tuzemských útočníků v nejlepší lize pod dvacet, bylo jich jen šestnáct. Závěr přípravy na nový ročník ovšem nenaznačil, že by se negativní trend měl zásadně obracet. Snaha Matěje Blümela o upevnění pozice v Bostonu neklapla, tým ho v neděli poslal na listinu nechráněných hráčů. V Torontu pro změnu pokračuje úpadek centra Davida Kämpfa.
Zájem o české hráče dlouhodobě klesá, i když meziročně jsou úbytky spíše v řádu jednotek kusů, vývojová křivka míří dolů. Jednou z nadějí na průnik mezi elitu měl být pardubický odchovanec Matěj Blümel, pro svou pozitivní povahu velký oblíbenec fanoušků. V přípravě se za Bruins, kam v létě přešel z Dallasu, prosadil gólově proti NY Rangers. Jenže další zápisy nepřidal.
Naopak se u něj nedaly přehlédnout nedorazy v defenzivě a zbytečné ztráty kotoučů, které nezřídka kdy končily ohrožením branky Bostonu. Ve výběrovém řízení v rámci tréninkového kempu tak neuspěl, Bruins se rozhodli útočníka uvolnit, aby byl k mání dalším zájemcům. Sezonu odstartují v noci na čtvrtek na ledě Washingtonu bez ofenzivní naděje a v předchozí sezoně druhého muže produktivity AHL (67 zápasů, 39+33).
Nahnutá je rovněž situace jiného krajana Davida Kämpfa, který se coby defenzivní specialista jistě ocital v úvahách reprezentačního trenéra Radima Rulíka směrem k olympiádě. Je mistrem světa, v Praze před rokem utvořil kompaktní lajnu s Martinem Nečasem a Dominikem Kubalíkem. Štáb národního týmu po něm sáhl i během posledního šampionátu, třebaže třicetiletý centr z Jirkova se na jaře nevešel do sestavy Toronta pro play off.
„Jakmile se ukázala možnost s Davidem Kämpfem, šli jsme okamžitě do něj. Říkám to upřímně, ke křídlům z NHL potřebujeme centra z NHL,“ pověděl Rulík v červnu v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport.
Jenže je otázkou, zda se do startu italských Her právě Kämpf mezi českou smetánkou na pozici středního útočníka udrží. Nejenže ho takzvaným waiverem prohnalo Toronto, ale zájem neprojevil ani žádný další klub. To značí, že poctivý pracant načne aktuální základní část na farmě v AHL, odkud se bude chtít probít zpátky mezi „své“ Maple Leafs.
O místa bojují i další
„Je to specialista na hru v dolní šestce, v NHL má přes 500 utkání. Jde o zkušeného hráče pro oslabení a drží se v nadprůměru i v rámci vhazování. Pod koučem Sheldonem Keefem dokázal v Torontu hrát i třetího centra, ale od té doby jeho projev stagnoval, a vypadá to, že si úplně nesedl s trenérem Craigem Berubem,“ tvrdí redaktor Corey Pronman na stránkách renomovaného webu The Athletic.
Jednou z Kämpfových možností je pokus říct si časem přestup, dostal se však do náročnější vyjednávací pozice, jakmile o něj ostatní organizace neprojevily zájem, i když byl k dispozici zadarmo. Z Čechovy smlouvy na 2,4 milionu dolarů ročně (bezmála 50 milionů korun) zbývají ještě dvě sezony.
O místo na slunci budou muset mezitím zabojovat i další krajané. Útočník Jan Myšák nezaujal v tréninkovém kempu Anaheimu, brankář Jiří Patera, který předloni přispěl k premiérovému Stanley Cupu Vegas, nenašel pochopení ve Vancouveru. Ze hry o místo v NHL už je také zadák Andrej Šustr, když se marně pokoušel prorazit na profesionální zkoušce u NY Rangers.
Česku tak hrozí, že po rekordně hubeném roce zažije další propad. Doby, kdy mělo v NHL v sezoně 2003/04 přes stovku hráčů do pole, jsou dávno zapomenuty.