Nečas rozjel tříbodovou show (1+2), na Dallas ale nestačila. Výhry českých gólmanů

iSport.cz, ČTK
NHL
Martin Nečas se v duelu NHL proti Dallasu blýskl třemi body za gól a dvě asistence a s celkově šesti body (3+3) je nejproduktivnějším hráčem Avalanche. Colorado i přes výborný výkon českého hokejisty podlehlo Dallasu 4:5 po samostatných nájezdech. Stoprocentní bilanci drží Boston, který i díky gólu Pavla Zachy vyhrál 3:1 nad Buffalem. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 3:2 po prodloužení nad Nashvillem. Vítězství slaví i gólman Petr Mrázek, který v bláznivé přestřelce přechytal San Jose (7:6p).

Vydařený večer za sebou má gólman Karel Vejmelka, který 20 zákroky pomohl Utahu k výhře 3:2 v prodloužení nad Nashvillem. Český brankář dostal podruhé za sebou přednost před krajanem Vítkem Vaněčkem a i ve druhém zápase sezony inkasoval pouze dvě branky. Duel s Nashvillem zakončil s úspěšností sahající k 91 procentům.

