Předplatné

NHL ONLINE: Nečas se blýskl proti Buffalu, bodovali Zacha i Pastrňák. V akci Chytil a Hronek

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
Martin Nečas v utkání na ledě Buffala
Zůstane Martin Nečas v Coloradu? Od startu sezony zvyšuje svoji cenu
Český útočník David Pastrňák slaví gól v prvním utkání sezony
Gólová radost Nathana MacKinnona, kterému na trefu nahrával Martin Nečas (vpravo)
Obhájci Stanley Cupu z Floridy zvítězili v prvním utkání 3:2 nad Chicagem
Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje gól s obráncem Calem Makarem (vpravo)
12
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Martin Nečas se v NHL dvěma asistencemi podílel na výhře hokejistů Colorada 3:1 v Buffalu. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a po čtyřech duelech sezony si drží průměr dva body na zápas: na kontě má tři branky a pět přihrávek. Pavel Zacha a David Pastrňák byli u všech tří gólů Bostonu, jenž ale doma podlehl 3:4 Tampě Bay a zaznamenal první porážku v ročníku. Program v zámoří pokračuje v noci, z krajanů by se měli představit Filipové Chytil a Hronek v dresu Vancouveru proti St. Louis. A jeden z gólmanské dvojice Karel Vejmelka-Vítek Vaněček chytá za Utah na ledě Chicaga. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Nečas se podílel na dvou gólech Nathana MacKinnona, jenž se prosadil ve 4. a 32. minutě. Loňský mistr světa z Prahy pokaždé přenechal kanadskému spoluhráči puk v útočném pásmu a třicetiletý centr skóroval poprvé behkendem a podruhé střelou zápěstím. Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 25. minutě produktivní obránce Cale Makar, za domácí Buffalo skóroval v první třetině Tage Thompson.

Ve 48. minutě dopravil puk do branky i Nečas, Sabres ale uspěli s výzvou, neboť šestadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě byl předtím v ofsajdu. Colorado i tak vyhrálo třetí zápas v sezoně, Buffalo zůstalo bez bodu.

Po třech úvodních porážkách dnes poprvé v novém ročníku neuspěl Boston. Tampa Bay i díky dvěma brankám Anthonyho Cirelliho vedla na začátku druhé části už 3:0. Krátce nato domácí Casey Mittelstadt za Zachovy asistence snížil, Lightning ale poté znovu odskočili do třígólového náskoku 4:1. Ještě do konce druhé třetiny se Bruins přiblížili na rozdíl jedné branky, poté co Pastrňák vyslal do protiútoku Jordana Harrise a Zacha po buly přiťuknul zadovkou puk Morganu Geekiemu.

Ve třetí třetině se už skóre 3:4 nezměnilo. Minutu před koncem se ještě Pastrňák při power play blýskl efektním „brankářským“ zákrokem před prázdnou klecí Bostonu, když zabránil téměř jistému gólu Brandonu Hagelovi. Zacha byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
13Detail
LIVE
34Detail
LIVE
14Detail
LIVE
25Detail
LIVE 3. třetina
02Tipsport2571,12Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.074.032.13Detail
LIVE
--Tipsport2.634.092.38Detail
LIVE
--Tipsport2.333.992.74Detail
LIVE
--Tipsport2.584.052.44Detail
LIVE
--Tipsport3.254.142.02Detail

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů