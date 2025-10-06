Božský Mario o JÁ68: Věděli jsme, že bude hvězda. Jágr nabízí exkluzivní dárky
Vytvořili slavné spojení, jednu z nejlepších dvojic v historii NHL. Čísla 66 a 68. Aneb Mario Lemieux a Jaromír Jágr. Idol a jeho nástupce. V exkluzivní publikaci JÁ68 nechybí ani rozhovor s legendárním kanadským útočníkem. „Hned jsem věděl, že z něj bude hvězda,“ říká božský Mario o české legendě. Obsáhlé interview je součástí autorizované biografie, která se dá pořídit na eshopu ja68.cz včetně dárků. A už by se mohla objevit i v kamenných obchodech.
Když se 53letého útočníka, jenž dokáže obelhávat čas, zeptáte, kdo byl jeho největší vzor, bez váhání vypálí: Mario Lemieux!
Kanadský útočník, vedle Wayna Gretzkého vládce NHL v osmdesátých a devadesátých letech. A kdo z nich vůbec byl lepší? Také na to se Jágr snaží odpovědět ve své biografii. I když připouští, že je to pro něj hodně těžké.
„S Mariem jsem hrál, viděl jsem ho každý den,“ naznačuje, že může při hodnocení nadržovat právě někdejšímu parťákovi.
Speciálně pro jeho knížku promluvil Lemieux v Pittsburghu, když českou hokejovou ikonu pozval jako hosta na charitativní kemp své nadace. „Už tenkrát jsem tušil, že bude důležitou součástí našeho týmu a že nám pomůže vyhrát Stanley Cup. To všechno se pak potvrdilo,“ vykládal o Jágrových začátcích člen Síně slávy, který v NHL odehrál 915 zápasů, v nichž posbíral 1033 bodů.
Víc mu nedovolilo zranění. Rovněž o jeho zdravotních patáliích vypráví Jágr ve své autobiografii, v níž přidává spoustu historek. Adam Papoušek, analytik deníku Sport, speciálně pro knihu JÁ68 nachystal podrobné statistiky, z nichž vyplývá, kolik toho spolu Jágr a Lemieux v Pittsburghu (ne)odehráli.
V publikaci, kterou si můžete pořídit v eshopu ja68.cz, o Jágrovi mluví i další někdejší slavný spoluhráč. Útočník Bryan Trottier, jenž byl legendou ještě předtím, než na sklonku kariéru doplnil kádr Penguins. „Dodneška jsme kamarádi. Miluju jeho smích,“ hlásí čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu (2x s Islanders, potom 2x s Penguins).
Knihu JÁ68 už má doma i sám hlavní hrdina. „Je opravdu krásná, plná skvělých fotografií. Přesně tohle jsem si přál,“ dodal Jaromír Jágr k publikaci, která má přes 500 stran a zachycuje úchvatný příběh o klučinovi z Hnidous, z něhož se stal nejlepší hráč NHL.
Potom si knížku vzal a chvíli s ní pózoval. „Věřím, že se bude líbit i všem fanouškům. Je za tím spousta práce, ale určitě to stálo za to,“ říká 53letý veterán, jenž chce lidi, kteří si knihu pořídí na jeho eshopu ja68.cz, odměnit možností vyhrát řadu exkluzivních dárků.
„Hrál jsem skoro čtyřicet let, takže těch věcí mám dost,“ pousmál se, když na kladenském zimáku vyndal některé artefakty. Lidé mohou vyhrát podepsané dresy, ale i hokejky nebo brusle. To všechno výhradně na jeho oficiálním eshopu.
„Právě jenom na něm se lidé automaticky zapojí v týdenním slosování o celkem 48 exkluzivních cen. Jsou to opravdové poklady. Třeba moje použité a podepsané hokejky. Nebo hrané brusle, helmy a rukavice. Všechno s nádechem lásky a oddanosti k hokeji. A pochopitelně i s podpisem. Ještě teď ty věci voní po dřině,“ hlásí kladenský útočník.
Cen bude daleko víc
„A to není všechno. Mám v hlavě spoustu dalších nápadů. Protože vím, že lidi jsou soutěživí. Stejně jako já. Takže pro ně nachystám další věci. Rozhodně se mají na co těšit,“ dodává Jágr. O knihu byl bezprostředně po spuštění eshopu velký zájem.
Do strhující autorizované biografie JÁ68 vtiskl nejen hokejovou kariérou, ale i pohled na svět. „Byl bych rád, aby to bylo něco jako moje poselství,“ říká legendární útočník. Knihu, která vznikala třináct let, vydává Czech News Center v rámci své edice deníku Sport.
Na více než 500 stranách popisuje svůj jedinečný příběh ze všech úhlů a snaží se odpovědět na otázku: „Proč se to stalo všechno zrovna mně?“ Právě to je klíčové motto obsáhlé autobiografie. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL hledá odpovědi, proč právě on se stal nejlepším hokejistou planety.
Odpovědi na své otázky hledal Jágr celých třináct let s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a Zdeňkem Jandou, uznávaným hokejovým novinářem, redaktorem Sport Magazínu.
„Byla to dlouhá a dobrodružná cesta. V této zrychlené době je unikátní pracovat na knize třináct let,“ říká Lukáš Tomek. „Na druhou stranu nám to umožnilo Jardu a jeho přístup k hokeji a životu opravdu pochopit. Protože ve svém oboru výjimeční lidé jako je on, nepřemýšlejí o věcech běžně, standardně. Je to neopakovatelný příběh.“
Knihu můžete spolu s dárkem získat na eshopu ja68.cz. Do volného prodeje jde v nejbližších dnech.
Ukázka z knihy: Mario by udělal 300 bodů
„Mario pro mě byl dotek s dokonalostí a svým způsobem i Boží přítomností. Byl to totiž opravdový hokejový génius. V NHL hrála spousta skvělých hokejistů, ale on byl ještě úplně jiná liga. Úkaz. Mistr. Zjevení… Mozart i Jordan v jednom.
Experti dodnes řeší, jestli byl v historii lepší on, nebo Wayne Gretzky. Ale podle mě to nejde srovnávat. Každý hrál v trošku jiné éře, je tam lehký věkový rozdíl. Wayne je skoro o pět let starší a jeho body mluví za všechno.
Nejspíš ho v tomto ohledu už nikdy nikdo nedohoní. Naproti tomu je ale třeba si uvědomit, že Mario už měl od dvaadvaceti zdravotní problémy. Na jakém čísle by skončil jeho bodový účet, kdyby byl zdravý? Vždyť on si nemohl v posledních letech ani sám zavázat brusle, jak ho bolela záda!
Maria jsem měl možnost sledovat každý den. Strávil jsem s ním půl hokejového života, u Waynea můžu koukat hlavně na jeho body. Proto se mi nechce je srovnávat. Dá se říct, že jsem zaujatý. Takže kdybych musel na jednoho z nich ukázat, je vám asi naprosto jasné, kdo by to byl. Mario je pro mě prostě absolutně nedostižný. Co se týče hokejových věcí, nikdo na něho neměl.
Když jsi na něho šel tvrdě, stejně byl silnější.
Když jsi na něho šel technicky, stejně byl techničtější a šikovnější.
Když jsi to zkoušel rychlostně, byl rychlejší.
Když jsi ho chtěl přechytračit, stejně byl chytřejší.
U Gretzkého byla aspoň nějaká šance ho přibrzdit, když na něho člověk hrál hodně tvrdě. I když Wayne byl hodně chytrý a dokázal se schovat nebo rychle změnil směr.“