NHL ONLINE: Tomášek s Edmontonem hraje na ledě Detroitu, v noci jde do akce Boston
Čtyři zápasy má NHL na programu v neděli večer a v noci na pondělí. Ve 21 hodin začal duel mezi Detroitem a Edmontonem. David Tomášek má zatím na kontě tři asistence v šesti zápasech, dočká se premiérové trefy? Další dva duely se hrají po půlnoci, ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport. V odpoledním utkání dokázal Vancouver uspět na ledě Washingtonu 4:3.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|5
|10
|15
|6
|4
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|6
|10
|4.
|Martin Nečas
Colorado
|4
|6
|10
|6
|10
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|6
|3
|9
|5
|4
|6.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-3
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-6
|8.
|Tom Wilson
Washington
|3
|6
|9
|6
|1
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|6
|9
|6
|1
|10.
|Shane Pinto
Ottawa
|7
|1
|8
|6
|1