Mora je blízko TOP 4, Energii zmrazil Nahodil. Musíme hrát víc chytře, velí Moravec
Mora dál šlape. Pesimistické prognózy, které ji před startem sezony pasovaly na boj o záchranu, se každým dalším kolem trhají. Po téměř třetině základní části jsou Hanáci na dostřel elitní čtyřce. Druhou výhru za sebou brali v dramatickém duelu s Karlovými Vary, v domácím prostředí si navíc zazpívali vítězné chorály po třízápasové odmlce. „Pár chyb tam bylo, vždycky je na čem pracovat. Ale myslím si, že zápas to byl od nás dobrý,“ pokývl obránce Michal Hrádek po vítězství 5:3.
Na Hané teď vládne pohoda, možná i euforie. Po strastiplné minulé sezoně, v níž si Kohouti zajistili extraligovou příslušnost až v dubnové baráži s Jihlavou, se zkraje nového ročníku drží na poklidném osmém místě. Zároveň ale pokukují výš, logicky. Vždyť na čtvrté České Budějovice nyní ztrácejí pouhé dva body.
Medicína trenérů Róberta Petrovického a Petra Svobody zabírá, z Mory je úplně jiný mančaft než před pár měsíci. Potvrdilo to i pohledné utkání s Karlovými Vary. V něm sice domácí dvakrát přišli o vedení, když ale potřebovali, zabrali a spustili uragán. Třeba i poté, co Energie srovnala z přesilovky na 3:3. Rázem se Hanáci nastěhovali do útočného pásma, zvládli několik soubojů, prodrali se k zakončení a povedenou tečí vzdor soupeře definitivně utnuli.
Hrdinou utkání se stal Lukáš Nahodil, v sedmatřiceti letech druhý nejzkušenější domácí fachman. Pozadu ale nezůstal ani o tři roky mladší Jakub Orsava, jehož oku lahodící slalom mezi obránci Myšákem a Moravcem gólově bohatý špíl načal. Konečné resumé znělo 5:3, Mora tak v říjnu poprvé doma vyhrála.
„Třetí třetina byla nahoru dolů a se štěstím nám to tam napadalo. Za toto vítězství jsme strašně rádi, ale musí tam být zdvižený prst, protože se tam objevily věci, které v naší hře vidět nechceme,“ připomněl Svoboda.
Narážel na oslabení, v němž jeho mančaft dvakrát inkasoval. „Bohužel ze tří jsme neubránili dvě, což je špatná vizitka. Tohle by se nám nemělo stávat, měli bychom v tom být určitě lepší. Proto říkám, zdvižený prst,“ zopakoval Petrovického asistent.
U Západočechů se naopak hledají příčiny, proč jejich forma uvadla. Po snovém vstupu do sezony brala Energie z posledních devíti zápasů jen dvě výhry, poradila si pouze s Kladnem a trápícím se Litvínovem.
„Chceme to hrát až moc kreativně. Když to tam hoří, je třeba to zatáhnout a vzít to o sklo ven, nebo klidně i na icing. Chce to řešit jednoduše. Nejde to pořád hrát na nějakou dobrou nahrávku, pak to tam prostě hoří a samozřejmě se tam objevují i nějaká předržená střídání. Musíme hrát víc chytře,“ měl jasno karlovarský asistent David Moravec.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž