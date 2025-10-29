Předplatné

Čeští střelci v akci. Trefil se Pastrňák, Nečas i Hertl, Dostál vychytal šampiony

Martin Nečas slaví gól proti New Jersey
Martin Nečas slaví gól proti New Jersey
David Pastrňák během utkání s Islanders
Lukáš Dostál proti Floridě zazářil
8
ČTK, iSport.cz
NHL
David Pastrňák přispěl v NHL gólem a asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 5:2 nad New Yorkem Islanders a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.Stejné ocenění získal Lukáš Dostál, který pomohl 31 zákroky k vítězství Anaheimu 3:2 po nájezdech na ledě Floridy.

Tomáš Hertl zpečetil výhru Vegas 6:3 v Carolině trefou do prázdné branky a navrch si připsal asistenci. Martin Nečas odstartoval gólem kanonádu Colorada, které porazilo New Jersey 8:4. V dresu Avalanche se blýskl hattrickem a pěti body Victor Olofsson.

Karel Vejmelka zastavil devatenáct střel při prohře Utahu 3:6 na ledě Edmontonu. Český gólman pustil pět branek v prostřední třetině.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh11702240:3016
2Devils10710239:3016
3Montreal11440340:3316
4Detroit10610335:3114
5Carolina9330334:2812
6Washington10510427:2212
7Flyers9231326:2311
8Toronto10321435:3611
9Ottawa11411541:4411
10Florida11501527:3111
11Columbus9320429:2810
12Tampa10312429:3010
12Buffalo10402430:3110
14Rangers11402524:2610
15Boston12410739:4410
16Islanders9401432:339
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado11604141:3016
    2Utah11620340:3016
    3Vegas10513137:2815
    4Winnipeg10610334:2514
    5Dallas10511329:3013
    5Seattle Kraken10323228:2913
    7Kings11233333:3613
    8Chicago10412333:2612
    9Edmonton11412435:3512
    10Anaheim9321332:3111
    11Vancouver11320629:3310
    12Nashville11312528:3710
    13Minnesota11213531:439
    14St. Louis10301629:447
    15San Jose10022632:466
    16Calgary11111824:395

