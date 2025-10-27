Italský způsob?! Hokejová hala pro ZOH není hotová, Kejval byl na stavbě zaskočený
Hvězdy z NHL se po dvanácti letech vrátí na zimní olympiádu, hlavní hokejová hala v Miláně ale necelé čtyři měsíce před startem Her stále není hotová. „Dostavuje se na poslední chvíli. Ostatní mě uklidňovali, že je všechno v pořádku. Pevně doufám, že to dopadne,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Už ve středu se počítadlo dní do začátku italských zimních Her zastaví na stovce. Očekávání hokejové show roste, ale je tu problém. Hlavní hokejová hala, PalaItalia Santa Giulia Arena, v níž se má hrát na olympiádě většina hokejových zápasů, ještě není hotová.
Mužský národní tým zde má sehrát všechny zápasy své základní skupiny s Kanadou, Francií a Švýcarskem. Ženy se zde mají utkat v základní skupině se Švýcarkami. Na stejném místě se bude bojovat i o medaile.
Komisionář NHL Gary Bettman před dvěma týdny znovu kritizoval stav příprav, s kterým není spokojený už několik posledních let.
„Viděli jsme stavbu v plném běhu,“ popsal Jiří Kejval měsíc starou zkušenost z Milána. „Odborníci mi říkali, že všechno bude včas, že to je italský způsob, že to tak musím brát. Pevně doufám, že to tak dopadne. Ale míra stavu stavby mě zaskočila. A to jsem většinu svého života strávil na stavbách.“
Aréna pro 16 000 diváků vzniká jako součást nově budované části města, která se bude dobudovávat v dalších letech.
„U haly byl dopředu plán, že okolí nebude dostavěné. Je to developerský projekt. Pouze hala plus parkovací dům vedle by měly být ready na olympijské hry, všechno ostatní se bude dál budovat. To, že tam bude staveniště, na to jsme byli připravení,“ vysvětluje Martin Doktor, šéf české mise a sportovní ředitel ČOV.
„Olympijské hry se neodloží, stihnout se to musí. Myslím, že nakonec to Italové dají. Přesvědčuje mě o tom akce s ledovým korytem. Za rok postavili ledové koryto, to je podle mě neuvěřitelné. Věřím, že to dostaví.“
Kvůli dvěma hokejovým turnajům pořadatelé staví nejen halu Santa Giulia, ale i tréninkovou ledovou plochu. Kolem arény najdou fanoušci fanzonu v provizorních podmínkách.
Na většině sportovišť by neměl být problém
„Všechno je vystavěné před halou, včetně tréninkové haly a veškerých hospitality programů. Bude to takové stanové městečko,“ líčí Kejval. „Když jsem tam byl před měsícem, tak se tam začínaly dělat příjezdové cesty. Ty provizorní věci, co se tam budou dávat, můžou proběhnout celkem rychle. Co měli hotové, byla fasáda se speciálními světelnými efekty. To nám ukazovali, na to byli hodně pyšní.“
Olympijská aréna bude zřejmě hotová až těsně před začátkem Her. Generálkou měla být původně prosincová B skupina juniorského mistrovství světa, ta však musela být přesunuta jinam. Výzvou pro organizaci turnaje budou přílety hráčů z NHL.
„Manažeři hokejových týmů to mají zmáklé a všechno poběží podle plánu. Fahrplan toho, jak poletí hráči z NHL, je známý relativně dlouho. Jsme na to připravení,“ řekl Doktor a ke stavu haly dodal: „Jenom věřím a doufám, že to staveniště už nebude vevnitř.“
Dráha pro boby, saně a skeleton v Cortině d´Ampezzo bude hotová včas, pilotka monobobu a dvojbobu Patrícia Tajcnárová si ji poprvé vyzkouší v listopadu. Na nedalekém slalomovém kopci pořadatelé staví lanovku, která má usnadnit přístup diváků.
Na poslední chvíli se upravuje i profil skokanských můstků v Predazzu, kde si při zářijové generálce během závodu Grand Prix na umělé hmotě Rakušanka Eva Pinkelnigová, Kanaďanka Alexandria Loutittová a japonská sdruženářka Haruka Kasaiová vážně poranily kolena.
„Na většině sportovišť, především na horách, kde se odehrávají Světové poháry a mistrovství světa, by neměl být problém,“ řekl Kejval.