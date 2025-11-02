Předplatné

NHL ONLINE: New Jersey s Palátem proti Anaheimu, San Jose doma hostí Detroit

Také v neděli začala zámořská NHL pro evropské fanoušky v příhodném čase, Utah s Karlem Vejmelkou vyzval Tampu Bay. Po půlnoci se hrají další tři duely, Ondřej Palát s New Jersey se představí na ledě Anaheimu s Lukášem Dostálem, Philadelphia proti Calgary a San Jose hostí Detroit. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

12

10

--

--

--

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Devils12810345:3618
3Montreal12450344:3618
4Detroit12620441:3916
5Carolina11430441:3214
6Columbus11520438:3314
7Rangers13422531:3114
8Ottawa13422548:5114
8Boston14520745:4814
10Flyers11331432:2913
11Washington12511531:2913
12Toronto12421543:4413
12Buffalo12413437:3813
14Florida12511531:3413
15Tampa11322431:3112
16Islanders11501537:4011
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Edmonton13423441:4115
    6Dallas12513333:3615
    7Seattle Kraken11324230:3214
    8Kings13234437:4414
    9Anaheim10421337:3313
    10Chicago12413438:3513
    11Vancouver13330735:4112
    12Nashville13412633:4312
    13Minnesota13313637:4911
    14San Jose12132640:5010
    15St. Louis12302734:518
    16Calgary13112929:476

