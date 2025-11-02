NHL ONLINE: New Jersey s Palátem proti Anaheimu, San Jose doma hostí Detroit
Také v neděli začala zámořská NHL pro evropské fanoušky v příhodném čase, Utah s Karlem Vejmelkou vyzval Tampu Bay. Po půlnoci se hrají další tři duely, Ondřej Palát s New Jersey se představí na ledě Anaheimu s Lukášem Dostálem, Philadelphia proti Calgary a San Jose hostí Detroit. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|13
|8
|0
|2
|3
|46:36
|18
|2
Devils
|12
|8
|1
|0
|3
|45:36
|18
|3
Montreal
|12
|4
|5
|0
|3
|44:36
|18
|4
Detroit
|12
|6
|2
|0
|4
|41:39
|16
|5
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|6
Columbus
|11
|5
|2
|0
|4
|38:33
|14
|7
Rangers
|13
|4
|2
|2
|5
|31:31
|14
|8
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|8
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|10
Flyers
|11
|3
|3
|1
|4
|32:29
|13
|11
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|12
Toronto
|12
|4
|2
|1
|5
|43:44
|13
|12
Buffalo
|12
|4
|1
|3
|4
|37:38
|13
|14
Florida
|12
|5
|1
|1
|5
|31:34
|13
|15
Tampa
|11
|3
|2
|2
|4
|31:31
|12
|16
Islanders
|11
|5
|0
|1
|5
|37:40
|11
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|13
|7
|0
|5
|1
|47:35
|19
|2
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|3
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|4
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|5
Edmonton
|13
|4
|2
|3
|4
|41:41
|15
|6
Dallas
|12
|5
|1
|3
|3
|33:36
|15
|7
Seattle Kraken
|11
|3
|2
|4
|2
|30:32
|14
|8
Kings
|13
|2
|3
|4
|4
|37:44
|14
|9
Anaheim
|10
|4
|2
|1
|3
|37:33
|13
|10
Chicago
|12
|4
|1
|3
|4
|38:35
|13
|11
Vancouver
|13
|3
|3
|0
|7
|35:41
|12
|12
Nashville
|13
|4
|1
|2
|6
|33:43
|12
|13
Minnesota
|13
|3
|1
|3
|6
|37:49
|11
|14
San Jose
|12
|1
|3
|2
|6
|40:50
|10
|15
St. Louis
|12
|3
|0
|2
|7
|34:51
|8
|16
Calgary
|13
|1
|1
|2
|9
|29:47
|6