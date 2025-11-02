Česká liga je dobrá. Nechytám tady proto, že musím, ale protože chci, tvrdí Fin z Motoru
Byl to on, kdo držel České Budějovice ve hře o body v nedělní partii v Brně. Niclas Westerholm sice neudržel týmový náskok 3:0 a se svým souborem padl 3:4 v nastavení, jenže bez jeho excelentních zákroků by se do prodloužení ani nedošlo. „Byl fantastický,“ smekl obránce Bohumil Jank. Někdejší finský reprezentant je v extralize podruhé, po nedávné výpomoci Mladé Boleslavi ze stejných důvodů (marodka v brankovišti) nyní dočasně vypomáhá Motoru. Přiletěl z Finska a po jediném tréninku vyšvihl bravurní výkon ukrytý do 42 zákroků v Brně. „Chytám tady rád,“ tvrdí 28letý sympaťák.
Vítězství Motoru z toho nakonec nebylo, takže i po čtvrtém vystoupení v extralize dál čekáte na vítězství, ale váš výkon byl perfektní. Jste s ním spokojený?
„Celkem jo. Od mého posledního extraligového zápasu uplynula malá pauza (12 kol), ale nebylo to špatné. V hokeji nemáte moc velkou šanci být dokonalý, vždy se však najde spousta dobrých věcí, které můžu dál rozvíjet. Bylo skvělé vidět, jak náš tým hrál, bojoval, blokoval střely, díky tomu pro mě bylo mnohem snazší dělat svou práci. Je to taková oboustranná věc. S Kometou to byla zábava, kluci odvedli perfektní práci. Hrálo se ve skvělé atmosféře a i naši fanoušci se ukázali v plné síle, takže jim patří velký respekt, někdy byli dokonce hlasitější než domácí fanoušci. Jakmile jsme skórovali, bylo to až šílené, připadal jsem si jako na neutrálním ledě. Za naše hlasité fanoušky jsem opravdu vděčný.“
Vyrovnávací gól na 3:3 v 57. minutě byl trochu smolný, kotouč vám trefil lapačku, ale prošel do sítě. Šlo tomu zabránit?
„To se prostě stává, když máte starší rukavici, která je trochu měkčí. Ale ano, i tak jsem to mohl zachytit, takže to není jen o té rukavici. Bohužel, letělo to do špatného místa v danou chvíli. Musíme jít dál. Je spousta dobrých věcí, na kterých musíme po přestávce navázat. Možná, že zítra budeme rádi, že jsme tu získali jeden bod. Byl to těžký zápas venku, ale předvedli jsme se výborně.“
Můžete porovnat své působení v Mladé Boleslavi během září s tím, co nyní vnímáte v Motoru?
„V Mladé Boleslavi jsme měli na začátku sezony těžký start, ale líbilo se mi, že kluci tvrdě pracovali. Navíc mi hodně pomáhali mimo led s rychlou adaptací. To samé se děje nyní v Motoru. Snaží se mi vše ulehčit, abych se co nejrychleji stal součástí týmu. Obě mužstva se ubírají trochu jiným směrem, jeden je výš, druhý níž, ale já mám pokaždé stejný cíl – pomáhat, jak jen to jde.“
Pokaždé vydám maximum a uvidíme
Odchytal jste stovky zápasů ve finské lize, jak vám vychází porovnání s českou zkušeností?
„Myslím, že česká liga je hodně dobrá. Je fyzicky náročná a je v ní spousta šikovných kluků. Rád tady hraju, líbí se mi atmosféra a všechno kolem toho. Jo, je to dobré. Nejsem tady jen pro to, že musím, ale protože chci. Opravdu se mi tady líbí.“
Jak v Boleslavi, tak v Motoru jste na výpomoci, tušíte, jaká vás čeká budoucnost?
„Upřímně, to nevím. Budu se ovšem snažit vydat ze sebe pokaždé maximum, dokud tu jsem. Budoucnost přijde a uvidíme, jaká rozhodnutí udělá tým, nebo jaká rozhodnutí udělám já, zda se ozvou i nějaké jiné týmy. Teď skutečně nevím. Mám smlouvu na teď a budu se Motoru věnovat na sto procent.“
V listopadu se znovu rozjela akce Movember, na podporu boje proti rakovině si pánové nechávají narůst knír. Vy také…
„Jo, nechávám. Částečně z toho důvodu, že moje snoubenka tu není, takže s tím nemůže nic dělat… (usmívá se) Ale uvidíme, uvidíme. Doufám, že budu mít stejný typ jako někteří kluci, i když až takový vous mít nebudu, nicméně s knírem se tu asi ukážu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž