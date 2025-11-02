Brest - Lyon 0:0. Šulc odehrál celý zápas, Karabec zůstal jen na lavičce
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize na hřišti Brestu i přes více než 80 minut trvající oslabení získali bod za remízu 0:0. Pavel Šulc odehrál za Olympique celý zápas, Adam Karabec zůstal jen mezi náhradníky. Rennes porazilo Štrasburk 4:1 a zvítězilo poprvé po šesti zápasech. Hattrickem se blýskl Esteban Lepaul.
Lyon hrál v oslabení od sedmé minuty. Obránce Hateboer v souboji o míč tvrdě došlápl na kotník Mboupa a rozhodčí po přezkumu situace u videa nizozemského zadáka vyloučil. Brest ale početní převahu nedokázal využít. Cenný bod pro Lyon několika skvělými zákroky ubránil brankář Greif. V 59. minutě sice kapituloval, ale výstavní trefě Mboupa předcházel ofsajd.
Brest protáhl sérii bez výhry na pět zápasů a v tabulce je třináctý. Lyon podruhé za sebou remizoval a patří mu šestá příčka.
Lepaul už v deváté minutě usměrnil do sítě centr Tamariho, další dva góly přidal pětadvacetiletý útočník po změně stran. Ještě před poločasovou přestávkou se prosadil také osmnáctiletý talent Meité. Porážku hostů až v 77. minutě zmírnil střídající Nanasi. Lepaul se s osmi brankami posunul na druhé místo střelecké tabulky za Joaquína Panichelliho, který v dresu Štrasburku vyšel střelecky naprázdno. Rennes v tabulce poskočilo na desáté místo, Štrasburk je sedmý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21:9
|24
|2
Marseille
|11
|7
|1
|3
|25:11
|22
|3
Lens
|11
|7
|1
|3
|17:10
|22
|4
Lille
|11
|6
|2
|3
|23:13
|20
|5
Monaco
|11
|6
|2
|3
|23:17
|20
|6
Lyon
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|7
Štrasburk
|11
|6
|1
|4
|22:16
|19
|8
Nice
|11
|5
|2
|4
|16:16
|17
|9
Toulouse
|11
|4
|3
|4
|17:15
|15
|10
Rennais
|11
|3
|6
|2
|18:17
|15
|11
Paris FC
|11
|4
|2
|5
|18:20
|14
|12
Le Havre
|11
|3
|4
|4
|12:16
|13
|13
Stade Brest
|11
|2
|4
|5
|14:18
|10
|14
Angers
|11
|2
|4
|5
|8:15
|10
|15
Nantes
|11
|2
|3
|6
|10:17
|9
|16
Lorient
|11
|2
|3
|6
|13:25
|9
|17
Metz
|11
|2
|2
|7
|10:26
|8
|18
Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7:17
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup