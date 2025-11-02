Předplatné

Brest - Lyon 0:0. Šulc odehrál celý zápas, Karabec zůstal jen na lavičce

ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize na hřišti Brestu i přes více než 80 minut trvající oslabení získali bod za remízu 0:0. Pavel Šulc odehrál za Olympique celý zápas, Adam Karabec zůstal jen mezi náhradníky. Rennes porazilo Štrasburk 4:1 a zvítězilo poprvé po šesti zápasech. Hattrickem se blýskl Esteban Lepaul.

Lyon hrál v oslabení od sedmé minuty. Obránce Hateboer v souboji o míč tvrdě došlápl na kotník Mboupa a rozhodčí po přezkumu situace u videa nizozemského zadáka vyloučil. Brest ale početní převahu nedokázal využít. Cenný bod pro Lyon několika skvělými zákroky ubránil brankář Greif. V 59. minutě sice kapituloval, ale výstavní trefě Mboupa předcházel ofsajd.

Brest protáhl sérii bez výhry na pět zápasů a v tabulce je třináctý. Lyon podruhé za sebou remizoval a patří mu šestá příčka.

Lepaul už v deváté minutě usměrnil do sítě centr Tamariho, další dva góly přidal pětadvacetiletý útočník po změně stran. Ještě před poločasovou přestávkou se prosadil také osmnáctiletý talent Meité. Porážku hostů až v 77. minutě zmírnil střídající Nanasi. Lepaul se s osmi brankami posunul na druhé místo střelecké tabulky za Joaquína Panichelliho, který v dresu Štrasburku vyšel střelecky naprázdno. Rennes v tabulce poskočilo na desáté místo, Štrasburk je sedmý.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1173121:924
2Marseille1171325:1122
3Lens1171317:1022
4Lille1162323:1320
5Monaco 1162323:1720
6Lyon1162316:1220
7Štrasburk1161422:1619
8Nice1152416:1617
9Toulouse1143417:1515
10Rennais1136218:1715
11Paris FC1142518:2014
12Le Havre1134412:1613
13Stade Brest1124514:1810
14Angers112458:1510
15Nantes1123610:179
16Lorient1123613:259
17Metz1122710:268
18Auxerre112187:177
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

