Lener o smlouvě pro Nečase: V týmu má pevné místo, kouč mu věří. Vliv mohl mít i MacKinnon

Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" Carolině
Martin Nečas v retro dresu během utkání proti Carolině
Martin Nečas slaví gól proti New Jersey
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu přijde na bezmála dvě miliardy korun
Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu vydělá bezmála dvě miliardy korun
Český útočník Martin Nečas bude v NHL ještě lépe placený než David Pastrňák
V NHL si nadále udržuje velký přehled. Nová smlouva pro Martina Nečase mu tak udělala radost. Bývalý asistent trenéra Calgary a Floridy Slavomír Lener (70) pro deník Sport a web iSport zhodnotil pakt nyní nejbohatšího Čecha v zámořské soutěži s Avalanche. „Velké slovo v tom mohl mít MacKinnon. Je vidět, že Martin má v Coloradu svoje místo,“ vypráví hokejový odborník. Co ho na kontraktu pro mistra světa z loňského roku nejvíc překvapilo?

Majitel zlaté medaile z olympiády v Naganu se zamyslel i nad tím, jak masivní Nečasův kontrakt ovlivní jeho pohodu na blížící se akci pod pěti kruhy v Itálii. Tam byl šestadvacetiletý útočník s předstihem nominovaný. „Nemusí se tolik bát zranění,“ nabízí Lener jeden z pohledů.

Co míníte o smlouvě pro Nečase na osmkrát 11,5 milionu dolarů?
„Je přesně v intencích, které jsou dnes pro špičkové hráče z první lajny i přesilovky naprosto běžné. Samozřejmě Martinovi pomohlo i zvýšení platových stropů v celé lize, ale musel si kontrakt zasloužit. Nahrálo mu, že Carolina s ním pořád tak nějak váhala, takže dva roky čekání na velkou smlouvu taky pomohly. Jak to vidím já, je pro Martina důležité, že mu věří nejen mužstvo a spoluhráči, ale hlavně trenér Jared Bednar.“

Ano, český šikula má prakticky neomezený prostor k rozletu.
„Bednar ho využívá od začátku, co Martin přišel. Má spoustu ice timu. Hraje s nejlepšími hráči, ať je to MacKinnon nebo Makar. Je vidět, že má svoje místo. Jak jsem měl možnost slyšet na tiskovkách, trenér mu nechává určitou volnost, co se týče ofenzivy. Má na něm rád nečekané věci, které u něj můžete vidět. Samozřejmě v defenzivě mají Martin i Colorado ještě nějaké rezervy.“

