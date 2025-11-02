Další pád Litvínova, Kaše oslabil tým. Se*e se všechno, ale jsme na dobré cestě, říká bek
Devět minut před koncem měl David Kaše na holi vyrovnání. Proti brankáři hostů z Hradce Králové však neuspěl ani nadvakrát. Neudržel se a dostal zbytečný trest za nesportovní chování. V něm Aleš Jergl druhým zásahem v utkání v Litvínově upravil na konečných 1:3. Devátá výhra pro Mountfield z deseti zápasů. Nad poslední Chezou zeje před reprezentační pauzou díra jedenácti bodů.
Ráz zápasu určil dvougólový trhák hned v úvodu utkání. „Začali jsme dobře, ale potom jsme přestali hrát svůj hokej. Oni se ve druhé třetině dostali zpátky do utkání, ale nakonec to vyšlo. Důležité určitě bylo, že jsme rychle vedli 2:0. Chtěli jsme do pauzy posbírat co nejvíc bodů,“ vracel se hradecký útočník Kevin Klíma.
Aleš Jergl hrál zápas jako řemen. Krásnou ránou z mezikruží otevřel skóre a necelých šest minut před koncem bouchnul svým 200. bodem v dresu Mountfieldu štempl na výhru. I Klíma, který se podílel na obou jeho trefách, parťáka taky chválil. „No, a na konci jsem ho trefil pukem do nosu,“ pousmál se při vzpomínce na moment ze závěru, kdy Litvínov odvolal brankáře. Klíma poslal nešťastným zásahem spoluhráče z lajny na šití.
Poslední Litvínov se herně zvedal. Ale tentokrát se zprvu spíš zdálo, že bude brzy vymalováno. Mountfield byl rychlejší, přesnější, důslednější. Hráči Vervy kupili až příliš nepovedených přihrávek, k palbě na Stanislava Škorvánka se dostávali spíš z větších vzdáleností. Vypadali neškodně.
„První třetina doma a hned dostaneme dva góly, od týmu, který je ve formě a těžko se to otáčí. Až pak jsme do toho šlápli. Už jsme zažili několikrát, že se nám podařilo doma otočit zápas s Libercem. Ale musíme zůstat soustředění na každé střídání, nesmíme si dovolit mít takovou ztrátu hned od začátku. Pak nás stojí moc sil dotahovat,“ povídal obránce Marek Baránek.
Vzpruha přišla ve chvíli, kdy by se to ani nečekalo. Litvínov ustál sérii hradeckých přesilovek, včetně oslabení tří proti pěti, které trvalo 45 sekund. Krátce po polovině utkání při početní výhodě Mountfieldu vypíchl David Kaše na modré čáře puk McCormackovi. Rozjetý Ondřej Kaše vystřihl nádherný blafák a překonal Škorvánka. Tým se nakopl, mladší z bratrů David v 52. minutě v dobré pozici neuspěl, což ho vyvedlo z míry. Vyloučením oslabil tým ve chvíli, kdy usiloval o vyrovnání.
Z nabídnuté přesilovky udeřil soupeř potřetí, v mele před brankovištěm se nejlíp vyznal Jergl. „Na opačné straně takový gól nedáme, že bychom to tam domlátili. Oni dají puk před bránu a povede se jim to,“ litoval Baránek. „I za tým můžu říct, že se sere úplně všechno. Musíme si to vyžrat, jsme však na dobré cestě. Tentokrát nám to ze začátku uteklo, ale všechno, tréninky, zápasy vypadá dobře. Celkově jsme se zvedli, předtím bylo všechno špatně. O přestávce si vyčistíme hlavy a věřím, že se dobře připravíme na další část,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž